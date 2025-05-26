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İlk kez görenler aynı soruyu soruyor! Sadece ilkbaharda yenilebiliyor...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Gaziantep'te ilkbaharın gelmesiyle yenidünya kebabı sezonu başladı. İlk kez görenlerin "Meyveden kebap mı olur?" diyerek hayrete düştüğü yenidünya kebabı yılda sadece 3 ya da 4 hafta tüketilebiliyor.

Gaziantep'te mevsimine göre yapılan yemekler ilgi görmeye devam ediyor. Gaziantep mutfağının birbirinden lezzetli yemekleri arasında yer alan ve sadece ilkbaharda bulunan, ilk kez görenlerin de "Meyveden kebap mı olur?" diyerek hayrete düştüğü yenidünya kebabı, bahar sofralarını süslüyor.

İlk kez görenler aynı soruyu soruyor! Sadece ilkbaharda yenilebiliyor... - 1. Resim

TURİSTLERİN DE İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Gaziantep mutfağında önemli bir yere sahip olan yenidünya kebabı ilkbahar aylarında ağızları tatlandırıyor. Malta eriği olarak da bilinen yenidünya meyvesi, kıymayla birlikte şişlere dizilerek ocakta pişirilirken, görüntüsü ve lezzetiyle turistlerin de ilgisini çekiyor.

İlk kez görenler aynı soruyu soruyor! Sadece ilkbaharda yenilebiliyor... - 2. Resim

İlkbaharın gelmesiyle mevsim meyvelerinden yapılan kebaplardan olan yenidünya kebabının büyük ilgi gördüğünü belirten kebap ustası Ahmet Çadır, mayhoş tadıyla ilkbahar aylarında sofralarda yer bulan kebabın çok lezzetli olduğunu söyledi.

İlk kez görenler aynı soruyu soruyor! Sadece ilkbaharda yenilebiliyor... - 3. Resim

Meyvelerden yapılan kebapların kendine has lezzetleri ve aromalarıyla her damak zevkine hitap ettiğini belirten Çadır şunları söyledi:

"ŞAŞIRANLAR VAR"

"Gaziantep'te ‘yenidünya' denilir. Gaziantep'in dışındaki diğer illerde de Malta eriği olarak biliniyor. Yenidünya meyvesinden kebap yaptığımızı gören vatandaşlar hayretle karşılıyor. Çünkü yenidünya bir meyvedir. ‘Meyveden kebap mı yapıyorsunuz?' diye soranlar ve şaşıranlar var. Yenidünya meyvesi ilkbaharda sadece 3-4 hafta bulunur. Yenidünya meyvesi ilk çıktığında mayhoş bir tadı olur. Ekşi meyve ile kıymanın buluşması sonucu çok güzel bir lezzet elde ediyoruz."

İlk kez görenler aynı soruyu soruyor! Sadece ilkbaharda yenilebiliyor... - 4. Resim

"BİLMEDEN GELİP YİYENLER OLUYOR"

"Yenidünya kebabı sadece Gaziantep'te yapılır ve Gaziantep'e ait bir yemektir." diyen Çadır, "Gaziantepliler zaten bu lezzeti biliyor ve tercih ediyor. Bilmeden gelip merak edenler ve yiyenler oluyor. ‘Meyveden kebap mı olur?' dediklerinde ve biz yenidünya kebabını kendilerine tattırdığımızda çok hoşlarına gidiyor. Çünkü et ile mayhoş bir lezzetin birleşiminde çok güzel bir lezzet ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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