Yaşam

İstanbul için sağanak uyarısı! Valilik saat verdi

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Meteoroloji verilerine dayanarak İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Kaydet
|

İstanbul Valiliği, yarın kentte sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
YAŞAM

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

VATANDAŞLARA SEL UYARISI

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbulda için sağanak uyarısı! Valilik saat verip uyardı
Başlık Resmiİstanbulda için sağanak uyarısı! Valilik saat verip uyardı

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise, yarın havanın parçalı bulutlu olacağını ve aralıklı yağmur yağacağını duyurdu.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Yaşam
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER