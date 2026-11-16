İstanbul için sağanak uyarısı! Valilik saat verdi

Meteoroloji verilerine dayanarak İstanbul Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kentte yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Ani sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı tedbir çağrısı yapıldı.

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İstanbul Valiliği, yarın kentte sağanağın etkili olacağını belirterek, vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, kentte yarın ilk saatlerden itibaren görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor." ifadesi yer aldı.

VATANDAŞLARA SEL UYARISI

Açıklamada, kuvvetli yağışlarla ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

İstanbulda için sağanak uyarısı! Valilik saat verip uyardı

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) ise, yarın havanın parçalı bulutlu olacağını ve aralıklı yağmur yağacağını duyurdu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | İstanbul Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIİstanbul

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