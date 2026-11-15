Yaşam

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

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AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak "Bu görsel AI desteğiyle oluşturulmuştur."

Meteoroloji ve AKOM’un son tahminlerine göre İstanbul’da bugün aralıklı sağanak yağış etkili olacak. Etkili olan fırtınanın şiddeti Çarşamba günü artacak, bugün saatte 60 kilometreye ulaşan hızı ise 75 kilometreye kadar çıkabilir. İşte son uyarılar…

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Esma Karayel
ESMA KARAYEL

Sabah saatlerinden itibaren bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul için Meteoroloji ve AKOM’dan yeni uyarılar geldi. Meteoroloji’nin son raporuna göre İstanbul’da bugün sıcaklık 14 derecede seyredecek, Marmara’da ise hızı saatte 60 kilometreye kadar ulaşan rüzgar etkili olabilir.

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İstanbul’da bugün aralıklı sağanak yağışın etkili olabileceğini belirten AKOM ise rüzgarın şiddetinin Çarşamba günü artacağını, şiddetinin saatte 75 kilometreyi bulabileceğini işaret etti.

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak.

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

SAĞANAK YURDU TERK ETMEDİ

Ege'nin kuzey kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İskenderun Körfezi ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklenirken, gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde ise sis ve pus etkili olabilir.

Hava sıcaklığının ise iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Marmara ve Kuzey Ege’de kuzeydoğu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgar eseceği tahmin ediliyor.

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

AKOM’DAN ÇARŞAMBA UYARISI

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) tarafından yapılan değerlendirme ise İstanbul’da aralıklı sağanak yağış beklendiği belirtildi. Rüzgarın Çarşamba gününden itibaren fırtına şeklinde ilerleyeceğini bildiren AKOM, saatteki hızı için de uyardı.

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak

AKOM uyarısında şöyle denildi:

İstanbul'da yeni haftada parçalı bulutlu bir gökyüzü, aralıklarla sağanak yağmur geçişleri beklenmektedir. Hafta ortası (Çarşamba) itibarıyla rüzgarın güneyli yönlerden (Lodos) kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şiddetinde (40-75 km/s) eseceği, sıcaklıkların hızla artarak 18-20 °C aralığında yükseleceği öngörülüyor.

AKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
Başlık ResmiAKOM tarih verdi! İstanbul’da fırtına alarmı: Hızı 60’tan 75 kilometreye çıkacak
İSTANBUL HAVA DURUMU - 15.11.2026 PAZAR
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HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU
SABAHÖĞLEAKŞAMGECE
10 °C14 °C11 °C7 °C
Nem Oranı:%60 - 80
Rüzgar:Poyrazdan sert, aralıklarla kuvvetlice (15 - 45 km/sa)
Yağış Miktarı:Yağış beklenmiyor
Deniz Suyu Sıcaklığı:16 °C
Tarih / GünEn Düşük (Min)En Yüksek (Max)
16.11.2026 Pazartesi9 °C15 °C
17.11.2026 Salı12 °C16 °C
18.11.2026 Çarşamba12 °C18 °C
19.11.2026 Perşembe12 °C19 °C
20.11.2026 Cuma13 °C20 °C
21.11.2026 Cumartesi12 °C18 °C
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