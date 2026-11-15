Beyoğlu’nda halıya sarılı halde bulunan erkek cesedinin kimliği belli oldu. Cesedin Oğuzhan K.’ya ait olduğu belirlenirken, cinayetin Kuruçeşme’deki Umut Andık cinayeti ile bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor. Oğuzhan K’nın Gürcistan’da İstanbul’a geldiği, geldiği ilk adreste öldürüldüğü tespit edildi.

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Beyoğlu Bekçi Sokak'ta bulunan evde halıya sarılı halde bulunan erkek cesediyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak’ın haberine göre; Yapılan kimlik tespitinde cesedin Oğuzhan K.'ya ait olduğu belirlendi. Uzun yıllar Gürcistan'da yaşadığı iddia edilen Oğuzhan K.'nın 2 Kasım günü İstanbul'a geldiği, İstanbul'a geldikten sonra doğrudan cesedinin bulunduğu eve gittiği ihtimali üzerinde duruyor.

Beyoğlu’ndaki cinayette ‘Kuruşeçme’ detayı! Halıya sarılı halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Oğuzhan K.'nın söz konusu adrese hangi amaçla gittiği, nasıl öldürüldüğü gizemini korurken olayın Kuruçeşme'deki Umut Andık cinayeti ile bağlantısı araştırılıyor.

NE OLMUŞTU?

12 Kasım’da İstanbul Beyoğlu'nda Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokaktaki bir binanın girişinden gelen kötü kokular üzerine vatandaşlar polise ihbarda bulundu.

Beşiktaş Kuruçeşme'deki silahlı saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınan şüphelilerden elde edilen dijital materyaller sonrasında polis ekipleri, Bekçi Sokak'taki adrese baskın düzenledi.

Bina çevresinde güvenlik şeridi çekerek önlem alan polisler daha sonra binanın bodrum katında incelemelerde bulundu. Çalışmaların devamında polis ekipleri tarafından halıya sarılı halde 25-30 yaşlarındaki bir kişiye ait cesedi buldu.

Beyoğlu’ndaki cinayette ‘Kuruşeçme’ detayı! Halıya sarılı halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

"YENİ KİRAYA VERDİM"

Cesedin bulunduğu evin sahibi "Kiracımdı. Haberim yok. Ben emlakçıya verdim. Daha yeni kiraya verdim. Sadece evrak bilgisi var" dedi. Polis ekipleri olayın, geçtiğimiz gün Beşiktaş Kuruçeşme'de Umut Andık'ın öldürüldüğü saldırıyla bağlantılı olabileceği şüphesini değerlendirdi.

Kuruçeşme'de silahla öldürülen Umut Andık

KURUÇEŞME’DEKİ OLAY NE?

İstanbul Beşiktaş’ta motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki kişiden arka koltukta oturan şüpheli, iş yerine doğru silahla ateş açmış, iş yeri önünde bekleyen Umut Andık (24) hayatını kaybetmişti.

Beyoğlu’ndaki cinayette ‘Kuruşeçme’ detayı! Halıya sarılı halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

Şüphelilerin kaçarken kullandığı motosiklet Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde bulunmuştu. Yapılan incelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlenmişti. Şüphelilerin kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile silahla ateş ettiği belirtilen M.O.’yu (17), yaklaşık 3,5 saat sonra bir koruda çalıların altına saklanmış halde yakalanmıştı.

Beyoğlu’ndaki cinayette ‘Kuruşeçme’ detayı! Halıya sarılı halde bulunan cesedin kimliği belli oldu

| Kaynak: HABER MERKEZİ | Beyoğlu Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİBeyoğlu

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