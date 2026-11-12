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Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

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Beyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu
Başlık ResmiBeyoğlu'nda bir evde halıya sarılı erkek cesedi bulundu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce semtinde bir evin içerisinde halıya sarılı erkek cesedi bulundu. Olay yerine ekipler sevk edildi.

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İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Sütlüce Mahallesi Bekçi Sokak'ta öğle saatlerinde, iddiaya göre, bir binadan kötü koku gelmesi üzerine vatandaşlar polisi aradı.

EVDE HALIYA SARILI CESET BULUNDU

İhbar üzerine binaya gelen ekipler, kokunun geldiği eve girince halıya sarılı erkek cesedi buldu. Ekipler olay yerindeki inceleme başlattı.

Murat Bayatlı isimli vatandaş, "Sabah namazına kaldık. Burada bir kaç kişi vardı. Ellerinde ışık vardı. Namazı kıldım tekrar baktım. Kaybolmuşlar. Öğlen burada ceset kokusundan polisin arandığını duyduk. Polis gelmiş. Ceset bulunmuş." dedi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Beyoğlu
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