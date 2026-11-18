İstanbul'da yol çöktü, 1 araç inşaat alanına düştü
İstanbul Maltepe'de yolun çökmesi sonucu askıda kalan park halindeki 2 araçtan biri inşaat alanına düştü.
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İstanbul'un Maltepe ilçesi Altıntepe Mahallesi Sırmakeş Sokak'ta yolun bir kısmı henüz bilinmeyen nedenle inşaat alanına doğru çöktü.
ARAÇ İNŞAAT ALANINA DÜŞTÜ
Çökme sırasında yol kenarındaki aydınlatma direği devrilirken park halindeki 2 araç askıda kaldı. Araçlardan biri daha sonra inşaat alanına düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri sokağı trafiğe kapattı. Ekiplerin çalışmasıyla araçlar bulundukları yerden çekildi.
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