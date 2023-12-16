İstanbul'dan kaçıyorlar! Emekliler tercihlerini üç ilden yana kullandı

16 Aralık 2023 18:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 18:44

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul 15 milyonu geçen nüfusu ile Türkiye'nin en kalabalık ili... Nüfusu günden güne artan Megakent'te günlük hayat çoğu zaman çekilmez hale geliyor. Üstüne hayat pahalılığı da eklenince İstanbul tüm cazibesini kaybediyor. Ömrünün büyük bir kısmını kalabalık şehirlerde geçiren vatandaşlar ise emekli olduğu gibi soluğu sakin şehirlerde alıyor. Emekliliğini yaşamak isteyenlerin en çok tercih ettiği iller belli oldu. Yapılan bir araştırmaya göre emeklilik döneminde yaşamak için en çok tercih edilen 3 şehir Antalya, İzmir ve Muğla olarak belirlendi. Bu şehirler, emeklilerin yaşam kalitesini arttıran özellikleriyle dikkat çekti.

İSTANBUL NÜFUSU İLE 131 ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

İstanbul 16 milyona yakın nüfusu ile 131 ülkeyi arkasında bıraktı. Belçika (11,5 milyon kişi), Yunanistan (11,1 milyon kişi), Avusturya (8,8 milyon kişi), İsviçre (8,5 milyon kişi) ve Bulgaristan (7 milyon kişi) gibi ülkeler nüfuslarıyla İstanbul'un gerisinde kaldı.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA YER ALDI

Antalya, Türkiye'nin güney sahilinde yer alan bir turizm merkezidir. Yıl boyunca güneşli ve sıcak bir iklimi vardır. Emeklilik hayatınızda deniz kenarında yürüyüş yapmak, tarihi yerleri ziyaret etmek ve doğa ile iç içe olmak istiyorsanız, Antalya sizin için ideal bir yer olabilir. Ayrıca, sağlık hizmetleri ve ulaşım olanakları da oldukça gelişmiştir.

EMEKLİLERİN TERCİH ETTİĞİ İKİNCİ İL İSE İZMİR OLDU

Türkiye'nin batısında yer alan İzmir, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile ünlüdür. Ege Denizi'nin kıyısında yer alan bu şehirde, emeklilik hayatınızda deniz manzarası eşliğinde yürüyüş yapabilir, tarihi yerleri ziyaret edebilir ve lezzetli Ege mutfağından yemekler tadabilirsiniz. Ayrıca, İzmir'in sağlık hizmetleri ve ulaşım olanakları da oldukça gelişmiştir.

PEŞİNDEN MUĞLA GELDİ

Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alan bir turizm merkezidir. Deniz, güneş ve doğanın bir arada olduğu bu şehirde, emeklilik hayatınızda huzur dolu bir yaşam sürdürebilirsiniz. Muğla'da plajlarda güneşlenmek, doğa yürüyüşleri yapmak ve tarihi yerleri ziyaret etmek gibi aktiviteler yapabilirsiniz. Ayrıca, sağlık hizmetleri ve ulaşım olanakları da oldukça gelişmiştir.