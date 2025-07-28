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Japonlar bile peşine düştü! Sağlık açısından faydası saymakla bitmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Giresun, Cilt Sağlığı, İyot, Cilt Kremi, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Giresun'da bulunan tarihi Eğrice Plajı, şifalı yosunlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Cilt sağlığından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar birçok soruna iyi geldiği öne sürülen yosunlar, Japon araştırmacıların bile ilgisini çekti.

Giresun’un Piraziz ilçesinde bulunan tarihi Eğrice Plajı, şifalı yosunlarıyla öne çıkıyor. Plaj işletmecisi Yaşar Arslan, bu yosunların cilt sağlığından solunum yolu rahatsızlıklarına kadar pek çok sağlık sorununa iyi geldiğini öne sürdü.

Japonlar bile peşine düştü! Sağlık açısından faydası saymakla bitmiyor - 1. Resim

Yosunlar, Japon araştırmacıların da ilgisini çekti. Arslan, bu yosunun her yerde bulunamayacağını da sözlerine ekledi.

Japonlar bile peşine düştü! Sağlık açısından faydası saymakla bitmiyor - 2. Resim

Plajın en dikkat çeken özelliğinin şifalı yosunlar olduğunu belirten Arslan şunları söyledi:

"SAĞLIK AÇISINDAN ÇOK FAYDALI"

"Bu yosunları araştırmak için Su Ürünleri Kooperatif Başkanlığı yaptığım dönemde Japon araştırmacılar Trabzon'dan geldi. Japonlar, dünyanın en değerli cilt kreminin bu yosunlardan üretildiğini, ayrıca astım ve nefes darlığı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğini ifade etti. Yosunda bulunan iyot oranı oldukça yüksek. Bu yosunları vücuda sürmek, özellikle de doğrudan temas ederek uygulamak sağlık açısından çok faydalı."

Japonlar bile peşine düştü! Sağlık açısından faydası saymakla bitmiyor - 3. Resim

JAPONLARIN TAKİBİNDE

Yosunların sadece şifa değil, aynı zamanda besin kaynağı olarak da değerlendirildiğini belirten Arslan, "Japonlar bu yosunlardan cilt kremi ve salata yapıyor. Bu yosun her yerde bulunmaz. Taşların arasından çıkan bu özel yosunlar vatandaşlar tarafından toplanıyor ve çeşitli amaçlarla kullanılıyor. Gelen herkes şifa bulduğunu söylüyor" ifadelerini kullandı.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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