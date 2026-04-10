İstanbul Kadıköy sahile yapılacak cami projesi bütün hızıyla devam ediyor. Çok merak edilen proje hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Caminin fotoğraflarını paylaşan Kadıköy Rıhtım Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Mayıs ayını işaret ederek dikkat çeken bilgiler verdi.

İstanbul Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda yapılması planlanan cami projesinde çalışmalar hızlandı. Uzun yıllardır otopark olarak kullanılan sahil alanının boşaltılmasına başlandı.

20 bin kişilik Kadıköy Rıhtım Camii için hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı.

Projeye ait fotoğraflar ortaya çıkarken, Kadıköy Rıhtım Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Erol Kaya ile dernek sekreteri İsrafil Kömürcü süreç hakkında bilgi verdi.

Kadıköy sahil camisinin fotoğrafları ortaya çıktı! Otopark sorunu çözülecek

OTOPARK SORUNU ÇÖZÜLECEK

Sabah gazetesine konuşan Kaya, "Kadıköy kara, deniz ve raylı ulaşımın birleşim noktası. Gündüz nüfusunun 1.5- 2 milyona kadar çıktığı bir alan. İnsanlar acaba otopark ne olacak diye soruyor. Hiç endişe etmesinler. Burada 1250 araçlık bir otopark inşa edilecek. Bunun 950'ye yakını kapalı otopark, kalan 300 araçlık olan da açık otopark olacak." dedi.

"SONDAJLA ZEMİNİ SAĞLAMLAŞTIRIYORUZ"

İsrafil Kömürcü ise, "Caminin projelendirilmesi büyük oranda tamamlandı. Şu anda zeminle ilgili çalışmalar yapılıyor. Hem denizden hem de karadan sondajla zemini sağlamlaştırıyoruz. En ileri teknolojiyle yüzyıllarca yaşayacak bir eser ortaya konulması için gerekli altyapı çalışmaları ve teknik çalışmalar yapılıyor. Bitiminde temel atmaya geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

"CUMA NAMAZLARINDA ÇOK BÜYÜK SIKINTI YAŞANIYOR"

Bu caminin ihtiyaç olduğunu söyleyen Kömürcü, "Bu bölgede bu ölçekte bir caminin yapılması için aslında geç kalınmış. Kadıköy, gündüz nüfusu 2 milyona ulaşan çok hareketli bir yer. Buranın yerleşik nüfusu 453 bin civarında. Bu bölgedeki camiler bundan 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl önce yapılmış mahalle ölçeğinde, mescit ölçeğinde camiler. Yani Kadıköy'ün nüfusu 200 yılda 10 katına çıkmış ama camilerin sayısı, kapasitesi aynı. Özellikle cuma namazlarında çok büyük sıkıntı yaşanıyor. Bu, toplumumuzun bir ihtiyacıdır. Bu konuda çok büyük talepler var. Şimdiden insanlar memnuniyetlerini ifade ediyor." diye konuştu.

MAYISTA TEMELİ ATILACAK

Cami, şadırvan ve hizmet birimleri için 11 bin 232 metrekare taban oturumlu, toplam 33 bin 559 metrekarelik bir inşaat alanı öngörülüyor.

Mayıs ayında temelinin atılmasının planlandığı caminin, 3 yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.

