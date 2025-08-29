Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Yaşam > Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak

Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt&#039;un adı kütüphanede yaşayacak
Kanser, Kütüphane, Bağış, Ölü, Haber
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul'da yaşarken kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden Recep Özyurt'un kütüphane kurma hayali, kardeşi tarafından gerçekleştirildi. Memleketleri Sivas'ın Altınyayla ilçesindeki bir okulda kurdukları kütüphaneyi görmeye giden aileye teşekkür plaketi verildi. Kardeşi Tuğba Karataş " İnşallah buradaki çocukların sevinç çığlıklarını duyuyordur. Hüzün ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz." diyerek dua etti.

Kitap satışı yapan bir firmada çalışan Özyurt, kanser hastalığı nedeniyle 2023 yılında vefat etti.

Özyurt'un kütüphane kurma hayalini ise kardeşi Tuğba Karataş ile diğer aile bireyleri yerine getirdi.

Karataş, diğer kardeşleri ve annesinin de katkılarıyla Altınyayla'daki Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu'nda kurduğu kütüphaneye, hayatını kaybeden ağabeyi Recep ve babası Hüseyin Özyurt'un isimlerini verdi.

Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak - 1. Resim
Çocuklara özel yaptırılan kütüphane yeni gelecek kitapları bekliyor.

Ankara'da bir kurumda görev yapan Tuğba Karataş, 2 yıl önce yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybeden ağabeyinin çocukları çok sevdiğini söyledi.

Ağabeyinin bir okula kütüphane kurma hayali olduğunu anlatan Karataş, "Aslında kendisi yapacaktı, maalesef hastalığı daha da ilerleyince bunu yapamadı. Annem ve kardeşleri olarak bu hayalini Allah'ın izniyle gerçekleştirdik." dedi.

"BABAMIN MEMLEKETİ DİYE BÖYLE BİR HAYALİ VARDI"

Karataş, buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, "Kütüphanenin kurulumu noktasında memleketimiz Sivas'ın Altınyayla ilçesini tercih ettik. Babamın memleketi diye böyle bir hayali vardı. Onun isteğini yerine getirmeye çalıştık." diye konuştu.

Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak - 2. Resim

Ağabeyinin hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Karataş, "Hüzünlü bir mutluluk yaşıyorum. Kendisinin hayattayken kütüphaneyi kurmasını ve görmesini çok arzu ederdim. İnşallah buradaki çocukların sevinç çığlıklarını duyuyordur. Hüzün ve mutluluğu bir arada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"AĞABEYİNİN VASİYETİ ÜZERİNE OKULUMUZA BİR KÜTÜPHANE KAZANDIRDILAR"

Şehit Zekeriya Demirkaynak Ortaokulu Müdürü Yakup Gürkan ise eğitim camiasına verdiği destekten dolayı Karataş ve ailesine teşekkür etti.

Hayatını kaybeden Özyurt'a Allah'tan rahmet dileyen Gürkan, kendilerinin hayatını kaybeden vatandaşın vasiyetinin yerine getirilmesine vesile olduklarını söyledi.

Okullarında bir kütüphane ihtiyacının olduğunu ve bunun hayırsever aile tarafından karşılandığını ifade eden Gürkan, "Tuğba Hanım duyarlılık gösterdi ve vefat eden ağabeyinin vasiyeti üzerine okulumuza bir kütüphane kazandırdılar. Ailemize, öğrencilerimize verdiği katkılardan dolayı ilçemiz ve okulumuz adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Gürkan, okullarında kurulan kütüphaneyi görmek için ilçeye gelen Karataş'a teşekkür plaketi takdim etti.​​​​​​​

Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak - 3. Resim

Kanser hastası ağabeyin hayali gerçekleşti! Recep Özyurt'un adı kütüphanede yaşayacak - 4. Resim

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

