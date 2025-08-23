Turistler onu görebilmek için kilometrelerce yol gidiyor! Efes yıldızlarla buluştu, ünlü kütüphane hayran bıraktı

Ege bölgesinde turizmin en hareketli olduğu yerlerden olan Efes Antik Şehri gece müzeciliği sayesinde geç saatlere kadar ziyaret edilebiliyor.

İzmir'in tarihi açıdan en dikkat çeken noktalarından olan Celcus Kütüphanesi de gece yıldızlarla ayrı bir görsel şölen sunuyor.

CELCUS KÜTÜPHANESİ

Antik dünyanın en görkemli kütüphanelerinden biri olan Celcus Kütüphanesi, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilir. O günlerde İskenderiye ve Bergama kütüphanelerinden sonra gelen üçüncü büyük kütüphane olarak kabul edilir.

İçinde 12.000 ila 15.000 arasında parşömen tomarının bulunduğu tahmin edilir. Bu özelliğiyle yalnızca bir bilgi hazinesi değil, aynı zamanda kültürel bir zenginlik merkezi olarak da öne çıkar.

Celcus Kütüphanesi, sıradan bir kütüphane olmanın çok ötesine geçer. Roma Anadolu valisi Gaius Julius Celcus Polemaeanus’un anısına, oğlu Gaius Julius Aquila tarafından bir anıt mezar olarak yaptırılır.

Celcus’un lahdi, kütüphanenin ana girişinin altındaki mezarda yer alır. Böylece yapı, hem bilgiye adanmış bir kütüphane hem de görkemli bir anıt mezar kimliği taşır.

Mimari açıdan da Celcus Kütüphanesi, Roma sanatının en göz alıcı örneklerinden biridir. Bugün bile hayranlıkla izlenen iki katlı cephesi, antik mühendisliğin estetik gücünü yansıtır. Cephedeki nişlerde bilgelik, akıl, erdem ve bilimi sembolize eden dört kadın heykeli yer alır. İç mekânın küçük olmasına rağmen cephe olduğundan daha büyük görünür; bu, ustaca kullanılan mimari tekniklerle sağlanır. Ayrıca kitapların nemden zarar görmemesi için çift duvar sistemiyle inşa edilir.

GOT İSTİLASI VE YIKIM

Efes, Roma Asya Eyaleti’nin en önemli liman ve ticaret şehridir. Kütüphane de bu zenginliğin ve entelektüel seviyenin bir göstergesi olur. İlim adamları, filozoflar ve entelektüeller için bir çekim merkezi haline gelir; bilgi burada toplanır, paylaşılır ve yeni fikirlerin doğmasına zemin hazırlar.

Ne var ki, kütüphane zamanın yıkıcı etkilerine direnemez. 3. ya da 4. yüzyılda meydana gelen bir deprem veya Got istilasıyla çıkan yangında büyük zarar görür. İçindeki yazmaların çoğu yok olur.

Ön cephesi ise yüzyıllar boyunca bir enkaz yığını olarak kalır. Ancak 1970’li yıllarda Alman arkeologlar, parçaların %80’ini bularak adeta bir yapboz gibi birleştirir ve kütüphane yeniden ihtişamlı görünümüne kavuşur.

Bugün Celcus Kütüphanesi, yalnızca taş bir yapı değil; aynı zamanda bilginin, sanatın ve insanlık mirasının görkemli bir sembolü olarak varlığını sürdürür.