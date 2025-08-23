Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Turistler onu görebilmek için kilometrelerce yol gidiyor! Efes yıldızlarla buluştu, ünlü kütüphane hayran bıraktı

Turistler onu görebilmek için kilometrelerce yol gidiyor! Efes yıldızlarla buluştu, ünlü kütüphane hayran bıraktı

İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Efes Antik Şehri'ndeki Celcus Kütüphanesi fotoğraflarıyla hayran bıraktı. Gece saatlerinde gökyüzünde beliren yıldızlarla görüntülenen kütüphanenin geçmişi de ilgi çekiyor. İşte Efes Antik Şehri'ndeki Celcus Kütüphanesi hakkında ilginç bilgiler ve hayran bırakan görüntüler...

Ege bölgesinde turizmin en hareketli olduğu yerlerden olan Efes Antik Şehri gece müzeciliği sayesinde geç saatlere kadar ziyaret edilebiliyor. 

İzmir'in tarihi açıdan en dikkat çeken noktalarından olan Celcus Kütüphanesi de gece yıldızlarla ayrı bir görsel şölen sunuyor. 

CELCUS KÜTÜPHANESİ

Antik dünyanın en görkemli kütüphanelerinden biri olan Celcus Kütüphanesi, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilir. O günlerde İskenderiye ve Bergama kütüphanelerinden sonra gelen üçüncü büyük kütüphane olarak kabul edilir.

İçinde 12.000 ila 15.000 arasında parşömen tomarının bulunduğu tahmin edilir. Bu özelliğiyle yalnızca bir bilgi hazinesi değil, aynı zamanda kültürel bir zenginlik merkezi olarak da öne çıkar.

