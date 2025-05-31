Gece müzeciliği yarın başlıyor: Efes gece, Nemrut şafakta ışıldayacak!

Türkiye’nin dört bir yanında dört ay boyunca uygulanacak “Gece Müzeciliği” heyecanı başlıyor...

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ - Müze ve ören yerlerinde yarın start alıp 1 Ekim’e kadar devam edecek uygulamayla Türkiye’nin kültürel hafızası hava karardığında da parlamaya devam edecek! Binlerce yıllık miras, ay ışığı ve yıldızların altında başka hikâyeler anlatacak! İstanbul’dan Adıyaman’a, İzmir’den Şanlıurfa’ya kadar uzanan 27 farklı noktada kültürel miras, gece saatlerinde ışıklandırmalar eşliğinde gezilebilecek. Galata Kulesi, Efes ören yeri, Patara, Nemrut, Zelve-Paşabağları ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi yerler bu yaz hem tarih tutkunlarına hem de gece gezginlerine kapılarını açacak.

ZİYARET SAATLERİ YERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Tarihî yapıları serin gece saatlerinde gezme imkânı sunan uygulama, özellikle yaz tatilcileri ve kültür meraklılarına farklı bir tecrübe sunacak. Ziyarete açık olacak tarihî mekânlardaki ziyaret saatleri farklılık gösterecek. Bazı müzeler saat 21.00’e kadar açık kalırken Efes ören yeri gibi destinasyonlarda ziyaretler 23.00’e kadar sürecek. Adıyaman’daki Nemrut ören yeri ise gün doğumunu seyretmek isteyenleri sabah 04.00’te ışıklar altında ağırlamaya başlayacak. İstanbul’daki Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi saat 22.00’a kadar açık kalacak. Tarihî Galata Kulesi ise 23.00’e kadar ziyaret edilebilecek.