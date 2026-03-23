MURAT ÖZTEKİN - Haftanın kitaplarında bu hafta üç kitap öne çıkıyor.

Çağdaş Masalın İzinde

CAHİT ZARİFOĞLU’NUN MASALSI İZLERİ

“Çağdaş Masalın İzinde” Türk edebiyatının geçen asırdaki en usta kalemlerinden biri olan Cahit Zarifoğlu’nun anlatılarını masal geleneği içinde konumlandırarak bu özgün anlatı dünyasının izini sürüyor. Sevil Kuzu imzasıyla okurla buluşan eserde, masalın tarihî ve yapısal unsurlarından hareketle, bu anlatıların nasıl çağdaş bir masal dili kurduğunu ortaya konuyor.

Okur, aynı zamanda Zarifoğlu’nun çocuklarla ve masallarla kurduğu dünyayı keşfetmeye davet ediliyor. Ketebe Yayınları etiketiyle raflarda yerini alan kitapta Zarifoğlu’nun anlatıları, masalı çocuklukla sınırlayan yerleşik kabullerin dışına çıkarak onu, günümüz dünyasının zeminine yerleştiren bir anlatı alanı kurduğu vurgulanıyor.

Etkili Sunum Teknikleri

BİLGİ ÇAĞININ İNSANINA SUNUM TEKNİKLERİ

Günümüzün bilgi çağında sadece bilmek yeterli olmuyor. Kişilerin bildiğini etkili bir şekilde aktarabilmesi onların fark oluşturmasını sağlıyor. Akademide, iş dünyasında ve sosyal hayatta öne çıkan fertlerin ortak özelliği, güçlü sunum ve iletişim becerilerine sahip olmalarıdır. Dr. Mustafa Öztürk’ün “Etkili Sunum Teknikleri” ise sunum safhasını yalnızca bir konuşma pratiği olarak değil; planlama, içerik tasarımı, hitabet, beden dili, dinleyici analizi, teknoloji kullanımı ve kaygı yönetimini kapsayan bütüncül bir iletişim sanatı olarak ele alıyor. Eser, Çınaraltı Yayıncılık etiketiyle okurla buluşuyor.

Rusya FSB Teşkilatı

RUS İSTİHBARAT TEŞKİLATININ ANATOMİSİ

Dünyadaki istihbarat teşkilatlarının esrarengiz ve enteresan tarihleri var. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından KGB’nin küllerinden doğan FSB de onlardan biri… Kronik Yayınları’nca Türk okuyucusuna sunulan “Rusya FSB Teşkilatı” adlı eserde ise bu teşkilata bir İngiliz yazarın gözünden bakılıyor.

Kevin P. Riehle’nin kaleme aldığı kitapta yirmi birinci asrın en güçlü ve karmaşık istihbarat ağlarından birinin anatomisini çıkarılmaya çalışılıyor. Yazar, FSB’nin daha ziyade yurt dışı operasyonlarıyla gündeme gelse de aslında geniş iç güvenlik ağı olduğunu iddia ediyor. Espiyonaj meraklılarının dikkatle ve ihtiyatla okuması gereken bir eser…

Haberle İlgili Daha Fazlası