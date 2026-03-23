Tarihi ‘şifa’ kapısının hali içler acısı! Roma hamamı bakımsızlıktan dökülüyor
Kütahya’da yer alan Roma dönemine ait tarihi hamam, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölge halkı bakımsızlıktan dökülen, sıcak suyu tamamen kuruyan hamamın yeniden restore edilmesini talep etti.
Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy’de bulunan, tarihi hamam bakımsızlık sonrası haliyle gündem oldu. Romalılar döneminde kayalar oyularak yapılan tarihi hamam, Kont Drakula’nın cüzzam hastalığından şifa bulduğu yer olarak anılıyor.
BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR
Cilt hastalıkları, romatizma, nevralji, kireçlenme, mide, bağırsak ve böbrek rahatsızlıklarına iyi geldiği bilinen tarihi hamamın uzun süredir bakımsız bırakıldığı, sıcak suyun kesilmesi nedeniyle tamamen kuruduğu ifade edilirken, yöre halkı duruma tepki gösterdi. Bakımsızlık nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan hamam için seslenen yöre halkı, restorasyon çağrısında bulundu.
“ŞU ANKİ HALİ İÇLER ACISI”
Üstü açık halde olan hamamdaki tarihi izlerin giderek yok olduğunu belirten köy sakinleri, şöyle seslendi:
Roma dönemine ait tarihi hamamın şu anki içler acısı halinin görülmesini istiyoruz. Tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması için proje hazırlanmalı, hamam restore edilerek turizme kazandırılmalı. Aksi halde bu tarihi yapı zamanla tamamen yok olup gidecek.
ÇOK SAYIDA DEVLETE EV SAHİPLİĞİ YAPTI
Ege Bölgesi'nin İç Batı Anadolu Bölümü'nde yer alan Kütahya, bilinen tarihi içinde Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Germiyanoğulları ve Osmanlı Dönemi uygarlıklarına ev sahipliği yaptı. Kütahya ili sınırları içinde kalan topraklarda yerleşen ve adı bilinen en eski halk Hititler olarak öne çıkarken, Roma egemenliğine girdiği sırada bölgede küçük şehir devletlerinin de olduğu biliniyor.
Kütahya'da Koti-aeion, Gediz'de Cadı, Simav'da Synaus, Emet'te Ti-beriopolis, Simav Boğazköy'de Ancyra, Altıntaş'ta Soa ve Çavdarhisar'da Aizanoi Antik yerleşim merkezleri bulunuyor.