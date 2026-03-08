İstanbul’un en büyük üçüncü çeşmesi, 300 yıllık Osmanlı mirası Tophane Çeşmesi’nin önünde yakılan ateş, çeşmenin mermerlerini kararttı. Çeşmenin yüzeyleri hasar alırken, ateşi evsizlerin yakmış olabileceği değerlendirildi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

1732 yılında I. Mahmud döneminde inşa edilen, 300 yıllık tarihi miraslar arasında yer alan Tophane Çeşmesi, büyük zarar gördü.

Tophane Meydanı’nda bulunan, İstanbul'un üçüncü büyük çeşmesi Tophane Çeşmesi'nin etrafında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş yakıldı. Yakılan ateş nedeniyle tarihi çeşmenin özellikle mermer yüzeylerinin lüle kısmı karardı.

İstanbul’un göbeğindeki 300 yıllık Osmanlı mirası Tophane Çeşmesini yaktılar!

ÇEVRESİNDE ATEŞ YAKTILAR

Yaklaşık üç asırdır İstanbul’un en önemli simgeleri arasında yer alan çeşmenin önünde gece saatlerinde yakılan ateş nedeniyle çeşmenin yüzeyinin bir kısmı is ve kurumla kaplandı.

İstanbul’un göbeğindeki 300 yıllık Osmanlı mirası Tophane Çeşmesini yaktılar!

İNCELEME BAŞLATILDI

Ateşi kim yada kimlerin yaktığı henüz bilinmezken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Tarihi çeşmenin üzerindeki is ve kurumun temizlenmesi amacıyla ekipler çalışma gerçekleştirecek.

İstanbul’un göbeğindeki 300 yıllık Osmanlı mirası Tophane Çeşmesini yaktılar!

“MUHTEMELEN EVSİZLER YAKMIŞ”

Çeşmenin şu anki durumunun kötü olduğunu ifade eden taksi şoförü Veysi Astam, şunları söyledi:

Biz genelde taksiciler burada çalışıyoruz, bu bölgede çalışıyoruz. Gerçekten dikkat çeken bir çeşme, uzun zamandır var olan bir çeşme. Gayet güzel, turistlerin de dikkatini çeken bir çeşme. Soğuktan dolayı muhtemelen evsizler yakmış. Yetkililer tarafından temizlenirse gayet iyi olur. Şu anda kötü gözüküyor gördüğünüz gibi. Ateş yakılmış, kül halinde bekliyor şu anda.

İstanbul’un göbeğindeki 300 yıllık Osmanlı mirası Tophane Çeşmesini yaktılar!

Haberle İlgili Daha Fazlası