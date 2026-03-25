Resimleri sergileniyor! W. Churchill’in sanatçı yüzü
İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill'ın geçmişte yaptığı eserler İngiltere’de açılan “Churchill the Artist” (Sanatçı Churchill) sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.
Tarih kitaplarında iyi ifadelerle anılmayan birçok siyasi liderin resim yaptığı biliniyor. Kenan Evren’in yanı sıra İspanya’da Franco, Almanya’da Hitler eline boya paleti almıştı. Bu diktatörler kadar olmasa da İngiltere eski Başbakanı Winston Churchill de tarihin tartışmalı figürlerinden biri oldu. Tabii o da resimler yaptı.
ÇANAKKALE’DEN SONRA BAŞLADI
İngilizlerin mağlubiyeti tattığı Çanakkale Muharebeleri sonrasındaki 1915 yazında resimle tanışan Churchill, 50 sene boyunca 500’den fazla tabloya imza attı. Şimdi onun eserleri İngiltere’de açılan “Churchill the Artist” (Sanatçı Churchill) sergisinde bir araya geliyor. Sergi, Churchill’in 1930’larda kendine bir stüdyo kurduğu İngiltere’nin güneydoğusundaki Westerham şehrinde bulunan Chartwell’de meraklılarıyla buluşuyor. Burada “Sakin Sular” adlı az bilinen bir tablosu da gün yüzüne çıkıyor. Sergide ayrıca İngiliz siyasetçinin bazı resim malzemeleri de teşhir ediliyor. Sergi, 1 Kasım’a kadar açık kalacak.