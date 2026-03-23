Türk resminin önemli eserlerinin yer aldığı Sarıyer’deki Sakıp Sabancı Müzesi, yenilenen seçkisiyle sanatseverlerle buluşuyor.

MURAT ÖZTEKİN - Sakıp Sabancı’nın 1970’li yıllarda oluşturmaya başladığı, yıllar içinde büyüyen koleksiyon, müzenin modern galerilerinde sanatseverlerle buluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinden cumhuriyetin ilk yıllarına uzanan geniş bir zaman dilimini içine alan kalıcı sergi, yalnızca resimleri değil; dönemin görsel kültürünü anlamaya yardımcı olan fotoğraf, kartpostal ve arşiv belgelerini de bir araya getiriyor. Böylece ziyaretçiler, Türk resminin dönüşümünü yalnızca tuvalde değil, dönemin ruhunda da izleme fırsatı buluyor.

OSMAN HAMDİ’DEN NURULLAH BERK’E

19. yüzyıl Osmanlı resminin önde gelen isimleri arasında Osman Hamdi Bey, Şeker Ahmed Paşa, Süleyman Seyyid, Halil Paşa, Hüseyin Zekâi Paşa ve Hoca Ali Rıza yer alıyor. İbrahim Çallı, Hikmet Onat, Avni Lifij, Nazmi Ziya Güran ve Mihri Müşfik gibi sanatçılar da sergide dikkat çeken 20. asırdan isimler arasında.

Modern Türk resminin özgün ve deneysel yönünü temsil eden Fikret Muallâ, Hale Asaf, Nurullah Berk, Nuri İyem ve Selim Turan gibi sanatçılar ise koleksiyonun farklı estetik arayışlarını ortaya koyuyor.

