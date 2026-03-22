Dünya Kupası yolundaki rakibimiz Romanya’yı dörde katlıyoruz. 90 milyon avro ile Arda Güler’in başı çektiği değer listesinde 14 lejyoneri olan A millîler 460 milyon avro, 12 lejyoneri bulunan ve en değerli ismi Draguşin (20 milyon avro) olan Romanya Millî Takımı’nın değeri ise 102 milyon avro.

Dünya Kupası elemeleri play-off heyecanına döndük. Maçımız perşembe günü İstanbul’da Beşiktaş Stadı’nda. Rakip Romanya… Bizim 30 kişilik, rakibin ise 26 kişilik aday kadrosu açıklandı. Bizde 14 lejyoner onlarda ise 12 lejyoner var. Ve Romanya’nın üç lejyoneri Süper Lig’de forma giyiyor. Tanıdık 80 yaşındaki Mircea Lucescu’nun çalıştırdığı Romanya ile aramızda ciddi değer farkı dikkati çekiyor. Türkiye’nin takım değeri 460 milyon avroyu bulurken Romanya bu bağlamda 102 milyon avroda kalıyor.

Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız

SIRALAMA FARKI

Bizim lejyonerlerimizin dağılımına bakıldığında İspanya, İtalya, Almanya, İngiltere, Hollanda, Danimarka, Portekiz ve Suudi Arabistan ülkeleri var. Romanya’nın yıldızları ise İspanya, Hollanda, Türkiye, Almanya, Çin, Güney Kıbrıs, Yunanistan’da ter döküyor. Yaş ortalaması konusunda ise yok birbirimizden farkımız. Türkiye 27,3 ortalamaya sahipken Romanya 27,5’te. Türkiye FIFA sıralamasında 25. durumda bulunurken Romanya 49. sırada yer alıyor. Özetle; iki ülke arasında ciddi fark var.

TÜRKİYE’NİN LEJYONERLERİ

Kaleci: Altay Bayındır (M. United)

Defans: Ahmetcan (Nijmegen), Ferdi (Brighton), Ozan (Hoffenheim), Zeki (Roma), Merih (Al Ahli)

Orta saha: Hakan (İnter), Salih (B. Dortmund), Atakan (Stuttgart)

Forvet: Aral (Midtjylland), Arda (Real Madrid), Deniz (Porto), Kenan (Juventus), Semih (Cagliari)

ROMANYA’NIN LEJYONERLERİ

Kaleci: Radu (Celta Vigo)

Defans: Ratiu (Rayo Vallecano), Sorescu (Gaziantep FK), Drăgușin (Tottenham), Burcă (Yunnan Yukun FC), Ghită (Hannover)

Orta Saha: Dragomir (Pafos FC), Marin (AEK Atina), Stanciu (Dalian Yingbo FC), Ianis Hagi (Alanyaspor), Man (PSV), Mihăilă (Çaykur Rize)

TÜRKİYE - EN DEĞERLİ İLK ÜÇ FUTBOLCU



FUTBOLCU KULÜBÜ DEĞERİ (avro)

Arda Güler Real Madrid 90 milyon

Kenan Yıldız Juventus 75 milyon

Ferdi Kadıoğlu Brighton 30 milyon

ROMANYA - EN DEĞERLİ İLK ÜÇ FUTBOLCU



FUTBOLCU KULÜBÜ DEĞERİ (avro)

Radu Draguşin Tottenham 20 milyon

Andrei Ratiu R. Vallecano 18 milyon

Dennis Man PSV 13 milyon

