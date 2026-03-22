Eskişehir’in Ertuğrulgazi Mahallesi Çilem Caddesi üzerinde gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda, burnundan yaralanan bir kadına müdahale etmek isteyen ekipler alkollü şahısların engeliyle karşılaştı. Yaralı kadının eşi tarafından darp edildiğini iddia eden iki alkollü arkadaş, kadının ambulanstaki tedavisinde eşinden şikayetçi olmadığını söylemesi üzerine adeta çılgına döndü. Alkollü kadın, "Biz kurtardık lan seni" diyerek küfürler savurduğu sırada ambulansın camını yumrukladı. Olay yerine gelen yaralı kadının babası ve kardeşi ile alkollü şahıslar arasında çıkan sözlü tartışma ise saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Alkollü erkek şahsın belinden çıkardığı içki şişesiyle ailenin üzerine yürüdüğü ve şişeyi savurduğu o panik dolu anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İhlas Haber Ajansı muhabirinin de kavgayı ayırmaya çalışırken arada kaldığı olayda, polis ekipleri zorluk çıkaran alkollü şahısları güçlükle gözaltına aldı. Şişeli saldırıya uğrayan genç sağlık kontrolü için hastaneye sevk edilirken, eşini darp ettiği iddia edilen damat tüm suçlamaları reddederek polis merkezine götürüldü.

