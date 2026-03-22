Romanya Milli Takımı'nın as kalecisi Andrei Radu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Futbol Takımı ile yapılacak maç öncesinde sakatlandı.

CELTA VIGO SAKATLIĞI DUYURDU

LaLiga takımlarından Celta Vigo'da forma giyen Andrei Radu'nun sakatlandığı ve durumunun yapılacak kontrollerin ardından netleşeceği açıklandı. Celta Vigo, 28 yaşındaki kalecinin sağ baldırından sakatlandığını ve durumunun MR sonrası belli olacağını duyurdu.

KRİTİK MAÇ 26 MART'TA

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde, 26 Mart Perşembe günü Tüpraş Stadı'nda Romanya ile karşılaşacak. Müsabaka, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

ROMANYA'NIN ADAY KADROSU

Kaleci: Ionuț Radu (Real Club Celta), Marian Aioani (FC Rapid Bükreş), Mihai Popa (CFR Cluj), Cătălin Căbuz (FC Argeș)

Defans: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Deian Sorescu (Gaziantep FK), Radu Drăgușin (Tottenham Hotspur), Andrei Burcă (Yunnan Yukun FC), Virgil Ghiță (Hannover 96), Adrian Rus (CS Universitatea Craiova), Andrei Coubiş (FC Universitatea Cluj), Nicușor Bancu (CS Universitatea Craiova), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt)

Orta Saha: Vladimir Screciu (CS Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Pafos FC), Răzvan Marin (AEK Atina FC), Nicolae Stanciu (Dalian Yingbo FC), Florin Tănase (FCSB), Ianis Hagi (Corendon Alanyaspor), Dennis Man (PSV), Alexandru Dobre (FC Rapid Bükreş), Valentin Mihăilă (Çaykur Rizespor A.Ş.), Claudiu Petrila (FC Rapid Bükreş), Ștefan Baiaram (CS Universitatea Craiova)

Forvet: Daniel Bîrligea (FCSB), David Miculescu (FCSB), Marius Coman (UTA Arad)

