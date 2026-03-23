Orta Doğu’daki gerilime rağmen Alman halkı yaz tatili için yine Türkiye’yi tercih etti. Almanlar yaz tatili için rezervasyonlarını şimdiden yaptırdı.

Alman Seyahat Acenteleri Birliği (DRV) Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlere rağmen Alman tatilcilerin seyahat planlarından vazgeçmek yerine Türkiye gibi güvenli ve fiyat-performans dengesi yüksek bölgelere yöneldiğini bildirdi.

DRV verilerine göre, mayıs-ekim dönemini içine alan yaz sezonu için hem ciro hem de rezervasyon sayısı bakımından en popüler destinasyon Türkiye oldu.

Türkiye’yi İspanya ve Yunanistan takip ediyor. Alman tatilcilerin yaz ve sonbahar planlarını geçen yıllara oranla çok daha erken yaptığı kaydedilirken, Türkiye’nin sunduğu güçlü fiyat-performans dengesiyle 2026 yazında da ilk üçteki yerini koruması bekleniyor.

Profesyonel kriz yönetimi ve finansal güvence sunan uçuşlu paket turların cirosunda yüzde 14, misafir sayısında ise geçen yıla göre yüzde 12 artış yaşandı. DRV Başkanı Albin Loidl, “Turistler seyahatten vazgeçmek yerine alternatif rotalara yöneliyor. Güvenlik her zaman önceliktir, buna rağmen turizm krizlerden sonra her zaman kendi yolunu bulur” dedi.

