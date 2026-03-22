Ramazan Bayramı tatilinde yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlar, Artvin’de bulunan Sarp Sınır Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. Türkiye’nin Kafkaslar’a açılan en önemli kara hudut kapılarından biri olan sınır noktasında hem araç hem de yaya geçişlerinde gözle görülür artış yaşandı.

HEM VİZESİZ HEM DE YAKIN Özellikle Batum’a gitmek isteyen tatilciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınır kapısına yöneldi. Vizesiz geçiş avantajı ve Batum’un Türkiye’ye yakın konumu, bu rotayı bayram tatilinde en çok tercih edilen destinasyonlardan biri haline getirdi. Gün içinde artan yoğunluk nedeniyle zaman zaman uzun araç ve yaya kuyrukları oluştu.

958 BİNDEN 6 MİLYONA Sarp Sınır Kapısı’ndaki hareketlilik son yılların verilerine de yansıdı. Pandeminin etkili olduğu 2021 yılında yaklaşık 958 bin olan yolcu sayısı, kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte 2022’de 5 milyonu aştı. 2023 yılında ise 6 milyonu geçen yolcu sayısıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı. İzleyen yıllarda da yoğunluk sürerken, 2024 ve 2025’te milyonlarca kişi bu kapıyı kullanmaya devam etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI Bölgede artan trafik nedeniyle güvenlik önlemleri de artırıldı. Karadeniz Sahil Yolu ile sınır kapısı güzergahında yoğunluk yaşanırken, Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Sürücülere hız kurallarına uyma, emniyet kemeri kullanma ve uzun yolculuklarda dikkatli olma yönünde uyarılar yapıldı.

Yetkililer, bayram süresince yoğunluğun devam etmesinin beklendiğini belirterek vatandaşların planlı hareket etmeleri ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası