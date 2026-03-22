Konya'nın Karapınar ilçesinde yıllardır hayvancılıkla uğraşan Durmuş Ali Diri, belirli dönemlerde hayvanlarından elde ettiği sütü ücretsiz olarak dağıtıyor. Yardımlaşma ve paylaşma kültürünü yaymaya çalışan Diri, bu yıl 20 ton süt dağıttı.

Diri kimi zaman yolda karşılaştığı insanlara, kimi zaman da komşularına ikram ederek dağıtıyor.

Kapı kapı gezdi, 20 ton süt dağıttı: Malım eksilmiyor, aksine çoğalıyor!

"AMACIM BU ÜLKE KARDEŞLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK"

Yaylada büyükbaş hayvan çiftliği bulunan Durmuş Ali Diri, yıllardır zaman zaman sütü ücretsiz vererek dayanışmayı ve paylaşmayı göstermek istediğini belirterek, "Amacım bu ülke kardeşliğine katkı sağlamak. İnsanları sevindirmek istiyorum. Ömrüm yettiğince de bunu yapacağım. Eşimle birlikte aracıma binip bilmediğimiz evlere de gidiyoruz. Bir dua almak için bunu yapıyoruz. İnsanların mutlu olduğunu görünce akşam eve huzurla dönüyorum" dedi.

Dağıttığı süt miktarının azalmak yerine arttığını da vurgulayan Diri, "Dağıttıkça malım eksilmiyor, aksine çoğalıyor" diye konuştu.

