İzmir’in birçok ilçesinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 23-24 Mart tarihlerinde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Gediz Elektrik tarafından paylaşılan güncel listede Aliağa, Bornova, Buca ve Urla gibi pek çok ilçede kesinti uygulanacak. İşte, 23-24 Mart İzmir Gediz elektrik kesintisi listesi...

Gediz Elektrik 23 ve 24 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek elektrik kesintileri listesini duyurdu.. Kesintilerden etkilenecek olan vatandaşlar, "İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

23 MART İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Aliağa elektrik kesintisi:

16:00 - Kültür (703. Sk., 718. Sk., 712. Sk., Çamlık Cd., 691 Sakin Sk., 723. Sk., 720. Sk., 719. Sk., 713. Sk., 711. Sk., 704. Sk., 702. Sk., 722. Sk., 701. Sk., 698. Sk., 714. Sk., 707. Sk.), Kurtuluş (674. Sk., 679. Sk., 683. Sk., 669. Sk., 686. Sk., 688. Sk., 689. Sk., 692. Sk., Güzelhisar Cd., 670. Küme Evleri, 680. Sk., 676. Sk., 675. Sk.), ayrıca Kültür (701. Sk., 691 Çamlık Cd., 699. Sk., 698. Sk., 703. Sk.)

Balçova elektrik kesintisi:

16:00 - İnciraltı (Pelikan Sk., Yağmur Sk., Şebnem Sk., Sandal Sk.)

Bergama elektrik kesintisi:

16:00 - İneşir (İneşir Köyü İç Yolu, Bergama İvrindi Yolu), Sarıcaoğlu (Sarıcaoğlu Köyü İç Yolu)

Bornova elektrik kesintisi:

13:00 - Egemenlik (6072. Sk., 6074. Sk., Alp Cd.)

Çiğli elektrik kesintisi:

17:00 - Ataşehir (8229/1. Sk., Nazım Hikmet Ran Blv., 8229/4. Sk.)

Foça elektrik kesintisi:

16:00 - Yenibağarası (1003. Sk., Yenifoça Cd., 1004. Sk., 1005. Sk., 1011. Sk., 1011/1. Sk., 1002. Sk., 1001. Sk., Killik Mevki Küme Evleri, 1002/1. Sk., 1019. Sk., 1018. Sk., 1017. Sk., 1015. Sk., 1014. Sk., 1013. Sk., 1012. Sk.)

Menderes elektrik kesintisi:

14:00 - Sancaklı (7863. Sk., 7874. Sk., Claros Blv., 7865. Sk., 7864. Sk., 7873. Sk., 7868. Sk., 7850. Sk., 7859. Sk., 7862. Sk., 7867. Sk., 7871. Sk., Yukarı Sancak Köyü, Yukarı Sancaklı Cd., Aşağı Sancaklı Cd., 7869. Sk., 7866. Sk., 7872. Sk.), Değirmendere (Gazi Osman Paşa Cd., Şelale Sk., Malta Sk., 3503. Sk., Malta Köyü Küme Evleri, 3505. Sk.)

16:00 - Gölcükler (799. Sk., Sinafaklar Sk., İstasyon Cd.), Görece Cumhuriyet (Gülçırpı Cd., Mithatpaşa Cd., Çevre Yolu, Ahmet Necdet Sezer Blv., Cemal Gürsel Blv., 5120. Sk., 5125. Sk.), Hürriyet (Süleyman Demirel Blv., 5114. Sk.), Altıntepe (Armutluk 3. Sk., Armutluk 1 Küme Evleri), Gazipaşa (701. Sk.)

Ödemiş elektrik kesintisi:

15:00 - Süleyman Demirel (1073. Sk., 1069. Sk., 1058. Sk., 1044. Sk., 1052. Sk., 1063. Sk., Şoförler Kooperatifi Küme Evleri, Şehit Adnan Menderes Blv., 1066. Sk., 1059. Sk., 1051. Sk.), Gölcük (Başöğretmen Atatürk Cd.)

16:00 - Kayaköy (Kayalar Sk., Aktaş Sk., Dilsiz Sk., Mehmet Akif Ersoy Cd., Halk Cd., Fevzi Çakmak Sk.)

Urla elektrik kesintisi:

16:00 - Denizli (21. Sk., 19/1. Sk., 103. Sk., 64. Sk., 23. Sk., 35. Sk., 31. Sk., Harbiye Cd., 29. Sk., 30. Sk., 33. Sk., 38. Sk., 83. Sk., 83/1. Sk., Denizli Cd., 24. Sk.)

24 MART İZMİR GDZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

Bayındır elektrik kesintisi:

16:00 - Yusuflu (Çiçek Sk., Gazi Atatürk Küme Evleri, Taş Köprü Küme Evleri, Yusuflu Köyü Küme Evleri, Cin Kulesi Küme Evleri), Yakacık (Yüksel Sk., Bayındır Yolu, Şirinkır Sk., Buruncuk Yolu, Yakacık Sk.), Fatih, Buruncuk (Demiryolu Altı Sk., Buruncuk Küme Evleri)

17:00 - Havuzbaşı (Havuzbaşı Köyiçi Küme Evleri, Bayındır Torbalı Yolu, Havuzbaşı Köyü İç Yolu)

Bayraklı elektrik kesintisi:

15:00 - Osmangazi (583-596 arası sokaklar, İbrahim Galip Cd., Osmangazi Cd.)

Bergama elektrik kesintisi:

13:30 - Bahçelievler (çok sayıda sokak ve cadde: Şehit Mustafa Bülte Sk., Efeler Cd., Yurt Cd., Sur Cd. vb.)

16:00 - Atatürk (208. Sk., Madra Sk., Tunç Sk., Bakır Sk., Ozan Sk., Kaya Sk.), İneşir, Sarıcaoğlu, Göçbeyli Kaplan (Kaplanköy Köyü İç Yolu)

Bornova elektrik kesintisi:

12:00 - Barbaros (Refik Tulga Cd., 5301/2. Sk., 5307-5309. Sk.), Gazi Osman Paşa (5404-5410 arası sokaklar)

15:00 - Gökdere (Gökdere Cd., Güvercin Sk., Kale Sk., Nehir Sk., İnci Sk., Akgül Sk., Erdem Sk.)

16:00 - Evka 3 (127 ve bağlı sokaklar, Şehitler Cd.)

Buca elektrik kesintisi:

13:00 - Yaylacık (173-185 arası sokaklar, Başarı Cd.), Menderes (112. Sk., Erdem Cd.)

Dikili elektrik kesintisi:

15:00 - Kabakum

Foça elektrik kesintisi:

16:00 - Yenibağarası

Güzelbahçe elektrik kesintisi:

16:00 - Mustafa Kemal Paşa, Yelki

Kemalpaşa elektrik kesintisi:

18:00 - Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Çambel, Beşpınar, Akalan

Menderes elektrik kesintisi:

16:00 - Tekeli Fevzi Çakmak, Develi, Altıntepe

Ödemiş elektrik kesintisi:

15:00 - Süleyman Demirel

17:00 - Bıçakçı

Seferihisar elektrik kesintisi:

16:00 - Çolak İbrahim Bey, Düzce

Torbalı elektrik kesintisi:

17:00 - Karşıyaka, Eğerci, Taşkesik, Yedi Eylül, Arslanlar, Çaybaşı

15:00 - Muratbey, Torbalı, Cumhuriyet

Urla elektrik kesintisi:

16:00 - Yaka, Hacı İsa, İskele, Rüstem, Yenikent, Güvendik

