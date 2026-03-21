İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan barajlardaki son durum, İSKİ tarafından paylaşılan verilerle netleşti. 21 Mart 2026 İstanbul güncel baraj doluluk oranı açıklanırken yaz ayları öncesinde su rezervlerinin kritik seviyeleri yakından takip ediliyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), megakentin su kaynaklarındaki doluluk seviyelerini 21 Mart Cumartesi günü itibarıyla güncelledi. Özellikle kış aylarının beklenen yağış oranlarının altında kalması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, barajların doluluk oranlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. İstanbullular, kapıdaki sıcak havalar öncesinde barajların mevcut durumunu ve yağışların katkısını araştırıyor.

İSKİ 21 MART 2026 GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI AÇIKLANDI

İSKİ tarafından paylaşılan resmi verilere göre, 21 Mart 2026 tarihi itibarıyla İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı %47,59 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında oldukça dikkat çekici bir tabloyu ortaya koyuyor. 31 Mart 2025 tarihinde barajlardaki su seviyesi %79,99 olarak ölçülmüşken, bu yıl yağışların beklenen düzeyde gerçekleşmemesi sonucu doluluk oranında yaklaşık %32’lik bir düşüş yaşandığı görülüyor.

İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

21 Mart 2026 tarihine ait güncel İstanbul barajlarındaki güncel doluluk oranları şu şekilde:

Ömerli barajı 69,89

Darlık barajı 64,49

Elmalı barajı 87,71

Terkos barajı 30,43

Alibey barajı 37,18

Büyükçekmece barajı 34,88

Sazlıdere barajı 29,79

Istrancalar 36,57

Kazandere 53,66

Pabuçdere 28,19

