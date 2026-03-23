Cumhurbaşkanı, önce kabineyi toplayacak sonra Meclis’te grup toplantısında konuşacak. Orta Doğu’daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci masada.

EMRAH ÖZCAN- Ramazan Bayramı’nı memleketi Rize’de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bayram dönüşü yoğun bir mesai bekliyor.

Edinilen bilgilere göre, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Erdoğan, burada kurmayları ile Orta Doğu’da bir türlü dinmeyen ve bölgesel savaşa evrilen gerilimi masaya yatıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bayramın son gününde komşuları ile buluştu

Özellikle İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Körfez ülkelerine etkileri ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar toplantının ana gündemi olacak. Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı alınacak ekonomik tedbirler ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bayram dönüşü yoğun bir mesai bekliyor: Yeni yol haritası kararlaştırılacak

İç politikada ise en önemli başlık, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler olacak. İstihbarat birimlerinden gelen güncel raporlar doğrultusunda, sürecin bir sonraki aşamaya taşınması ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Terörsüz Türkiye için hukuki süreç başlıyor: Örgüt üyeleri dört kategoriye ayrılacak

Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkacak. İç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan, perşembe günü ise AK Parti Genel Merkezinde il başkanlarını toplayacak. Erdoğan bu toplantıda, teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlarını iletecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası