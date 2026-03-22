Osmaniye’de 83 ayrı hırsızlık kaydı bulunan kadın, akrabasına ait evde dolaba saklanırken yakalandı. Şüphelinin polisleri görünce verdiği tepki ise kameralara böyle yansıdı.

Adana’daki bir evde gerçekleşen hırsızlık olayının ardından Osmaniye ve Adana İl Emniyet Müdürlükleri ortak bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda şüpheli ismin, hakkında 83 ayrı hırsızlık kaydı olan Y.U. olduğu belirlendi.

Şüpheli şahsın Osmaniye'de akrabalarına ait bir ikamette gizlendiğinin tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese düzenlenen operasyonda kadın dolap içinde saklanırken bulundu.

“MAŞALLAH NE OLDU ŞİMDİ?”

Şüphelinin, kendisini bulan polis ekiplerine “Maşallah ne oldu şimdi?” şeklinde verdiği tepki ise kameralara yansıdı.

Ekiplerin yaptığı incelemede, hırsızlık olayında çalınan 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ve 100 bin TL nakit para ile toplamda yaklaşık 500 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit paranın söz konusu olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından Adana İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

