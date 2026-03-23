Apartman kapıcılarında “Tam zamanlı” ezberi bozuldu

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, binlerce apartman yönetimi ve konut görevlisini ilgilendiren "sigortalılık hizmet tespiti" davalarında emsal niteliğinde bir yaklaşıma imza attı. Artık "kapıcı her zaman tam gün çalışır" varsayımı tarihe karışıyor. Yargıtay, gerçek mesai saatinin matematiksel olarak ispatlanmadığı her dosyada "dur" diyor!

DAVANIN SEYRİ: 17 YILLIK EMEK Mİ, 17 YILLIK YANILGI MI?

Ankara’da bir apartmanda 1997 yılından 2014 yılına kadar kapıcılık yapan bir vatandaş, sigortasız çalıştırıldığı iddiasıyla yargıya başvurdu. Yerel mahkeme aşamasında tanıklar dinlendi, bilirkişi raporları alındı. Mahkeme önce "kısmi süreli" dedi, sonra "tam zamanlı" kararında direndi. Ancak en üst karar mercii olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, dosyayı incelediğinde mülkiyet sahiplerini ve SGK’yı yakından ilgilendiren kararı verdi.

YEREL MAHKEME: "TANIK VARSA TAM ZAMANLI VARDIR"

İlk Derece Mahkemesi, davacı kapıcının tanıklarını dinleyerek; sabah servis yapılması, akşam çöp toplanması ve bahçe bakımı gibi unsurları "tam gün mesai" için yeterli gördü. Mahkemeye göre, kapıcının özel hayatıyla iş hayatının iç içe geçmesi, onun tüm vaktini o binaya özgülediği anlamına geliyordu.

İSTİNAF: "ARAŞTIRIN AMA ONAYLIYORUM"

İstinaf dairesi, başlangıçta eksik inceleme tespit ederek dosyayı geri gönderse de, yerel mahkemenin "tam zamanlı" ısrarını en nihayetinde yerinde buldu. Ancak bu yaklaşım, Yargıtay’ın süzgecinden geçemedi.

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİNİN "KRİTİK SORULARI"

Yargıtay, dosyayı bozarken aslında tüm Türkiye’deki benzer davalar için bir kontrol listesi sundu. Yüksek mahkeme şu soruların cevabını aradı:

Bina Kaç Daireli? (3 katlı, 8 daireli bir binada iş yükü 7,5 saat sürer mi?)

(3 katlı, 8 daireli bir binada iş yükü 7,5 saat sürer mi?) Kalorifer Tipi Ne? (Kömürlü mü, doğalgazlı mı? Ateşçilik belgesi var mı?)

(Kömürlü mü, doğalgazlı mı? Ateşçilik belgesi var mı?) Hizmet Planı Ne Diyor? (Günde 3 servis, 8 daire için toplam kaç dakika tutar?)

HUKUK GENEL KURULUNUN YAKLAŞIMI

Hukuk Genel Kurulu (HGK), direnme kararı üzerine dosyayı ele aldığında, hizmet tespiti davalarında "kendiliğinden araştırma ilkesinin" kamu düzeni gereği ne kadar hayati olduğunu hatırlattı. İşte HGK’nın kararındaki o çarpıcı yaklaşımlar:

Fiilî çalışma olgusu sadece "Görüldü" demek değildir!

Genel Kurul, tanıkların "Onu çalışırken gördüm" beyanının, çalışmanın süresini kanıtlamaya yetmeyeceğini vurguladı. Sosyal güvenlik hukukunda sigortalılığın oluşması için sadece kâğıt üzerinde değil, fiilen ve tam süreli bir çalışmanın varlığı şarttır.

"Özel hayat-İş hayatı" karmaşasına son!

Mahkemelerin en çok düştüğü hata olan "kapıcı hep oradadır, o hâlde tam gün çalışır" mantığı HGK tarafından reddedildi. Kararda; konutun büyüklüğü, bağımsız bölüm sayısı (daire sayısı) ve ortak alanların genişliği dikkate alınmadan verilen "tam gün" kararlarının hatalı olduğu belirtildi. 8 daireli bir yerde kapıcının boş vaktinin, iş vaktinden çok daha fazla olabileceği gerçeği hukuki bir zemin kazandı.

Üçte iki (2/3) kuralı ve kısmi süre

Hukuk Genel Kurulu, İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere atıf yaparak; haftalık 45 saatlik mesainin en az 30 saati ve altındaki çalışmaların "kısmi süreli" (part-time) kabul edilmesi gerektiğini netleştirdi. Eğer bir kapıcı sabah ve akşam toplam 2 saat çalışıyorsa, bu çalışma ayda 10-15 güne tekabül eder, 30 güne değil!

Sosyal güvenlik hakkı suistimal edilemez

Kurul, hizmet tespiti davalarının tarafların inisiyatifinde olmadığını, hâkimin resen (kendiliğinden) en ince ayrıntısına kadar araştırma yapması gerektiğini hatırlattı. Komşu apartman kayıtları, bordro tanıkları ve emniyet araştırmasıyla desteklenmeyen soyut tanık beyanlarına dayalı hüküm kurulamaz.

KARARIN ÖNEMİ

Bu karar, apartman yönetimlerini "hayalî" prim borçlarından ve astronomik tazminatlardan koruyan bir kalkan niteliğindedir. Kapıcılar açısından ise; gerçek emeklerinin karşılığı olan prim gün sayılarının, dürüst ve şeffaf bir şekilde hesaplanmasının önünü açmıştır.

