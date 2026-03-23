İşte Antalya’daki adaylık borsasının itirafları

Furkan S, Antalyalı bir iş adamı. 95 doğumlu. Yolsuzluktan tutuklu Antalya eski Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in kolejden sınıf arkadaşı. Genç yaşta kaybettiği babasından kalma gıda ve araç kiralama şirketini yönetiyor. Philip Morris'in Antalya bölge bayiliğini yapıyor. Böceklerin gelini Zuhal Böcek ile argo konuşacak, eşine “Herkese Furkan kasam diye anlatıyor. Aptal Gökhan” diyecek kadar aileye yakın biri. İlk operasyonda tutuklandı. İtirafçı olunca üç hafta sonra serbest bırakıldı. Kaş’ta ucuza alınıp imara açıldıktan sonra benzin istasyonuna çevrilmek istenen tarlayı, otel arsasına dönüştürülen ticari alanları, Gökhan Böcek’in gizli hafriyat ortaklığını, belediyeden 400 adet araç kiralama işi alan bir şirketten 20-25 milyon rüşvet kopardığını, lüks teknelere kesilen cezayı sildirip karşılığında yeni oğluna mevlit yaptırdığını ve daha birçok şeyi anlattı. İtiraflarından en dikkat çekici olanı ise arkadaşı Gökhan Böcek’in kendisine babasının aday olabilmesi için CHP Genel Merkezine 50 milyon lira gönderdiğini söylemesi oldu. Gökhan’ın babasının ismini geç açıkladığı için Özgür Özel’e kızdığını anlattı.

Tuncay S, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreter Yardımcısı. Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediyesinden beri en yakın adamlarından biri. İkinci dalga operasyonda gözaltına alındı. 15 gün sonra tahliye oldu. İfadesinde rüşvet paralarını bizzat teslim edecek kadar Muhittin Böcek’e yakın olduğunu beyan etti. Savcılıkta ifadesinde “Muhittin Böcek’in son seçimde CHP belediye başkan adayı olması için Ekrem İmamoğlu veya yakın ekibinden birilerinin bulunması gerektiği konuşuluyordu. Diğer büyükşehir belediye başkan adayları belli olmasına rağmen Muhittin Böcek’in adaylığı belli olmadı. Başkan Muhittin Böcek telaşlandı. Aday olması için de 50 milyon dolar veya avro parayı CHP Genel Başkanlığından bu işi bağlayacak birilerine para götürdüğünü etraftan duydum. Ancak parayı kime verdiğini ve ne zaman götürdüğü konusunu bilmiyorum” dedi.

Ali Y, Antalya'nın tanınmış iş adamlarından biri. Benzin istasyonları, restoranları, otelleri var. Dosyada rüşvet alışverişlerinde kullanıldığı belirtilen Finike Döviz'in sahibi. Muhittin Böcek'in aile dostu. İlk operasyonda tutuklandı. Etkin pişmanlıktan yararlandı ve iki hafta sonra serbest kaldı. Şirketlerine kayyım atandı. Gökhan Böcek’in kendisine, babasının tekrar aday olabilmesi için CHP Genel Merkezine 50-100 milyon lira arasında bir meblağ gönderdiğini söylediğini ifade etti. “Parayı nereden ne şekilde temin ettiklerini bilmiyorum. Bu hususta Gökhan bana bir şey söylemezdi" dedi.

Halil Tolga A, Muhittin Böcek’in 30 yıllık aile dostu. Oto kiralama işi yapıyor. Böcek’in ve ailesinin şahsi araç kiralama, alım-satım ve gayrimenkul işlerini takip eden güvenilir isimlerden biri olarak tanımlanıyor. Kasım ayında gözaltına alındı. Aralıkta tahliye oldu. Arkadaşı Muhittin Böcek’in kendisine adaylık desteği alabilmek için CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır’a 10 milyon lira elden para ve daire verdiğini, daireyi de kendisinden talep ettiğini söyledi. “Ben bu daire satışını yapmayınca sonrasında başka bir kişiden bir daire alıp Ali Mahir Başarır’a verdiğini kendisi bana söylemişti. Bu daireyi kimden aldığını, kimin adına tescil edildiği ile ilgili olarak herhangi bir şey söylemedi” diye ifade verdi. Başarır tabii ki inkâr etti.

Bitti mi? Bitmedi.

Baklava kutusunda suçüstü rüşvet görüntüleriyle gündeme gelen Manavgat Belediyesinden de acayip bir itiraf geldi. Ama arada kaynadı. Dönemin İmar Müdürü Zafer Keçer, (tutuklanan) Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istediğini kendisine "Bu iş için 20 milyon avro lazım" dediğini söyledi.

Ortada dört ifade var. İkisinin miktarı farklı olsa da birbirinden bağımsız bu anlatımlar CHP’de adaylık yolunun rüşvetten geçtiğini ortaya koymaya yetiyor. Üstelik bu tanıklar Böcek’e en yakın isimler.

Muhittin Böcek’in müteahhit akrabasını Konyaaltı Belediyesine aday yaptırmak için 25 milyon lira gönderdiği belirtiliyor. Bu hesaba göre 50 milyon lira küçük para. Belki sadece Ali Mahir Başarır’a verildiği öne sürülen paranın yekûnu bu kadar ediyor. Belli ki çok büyür paralar dönmüş.

Bunları niye anlattım?

Malum CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek’in 12 dairesi olduğunu öne sürdü. Bakan “Hayır, 4 tane” dedi. Medyada tapu savaşları başladı. Bakanlık çevrelerinin iletişim sürecini iyi yönettiğini düşünmüyorum. Kokuşmuş düzene iyi geleceğine inandığım Gürlek’in akılda daha şeffaf, sarih ifade ve somut belgelerle rest çekmesini beklerdim.

Ama günün sonunda Bakan Gürlek, muhatabını iyi yerden yakaladı. Antalya iddianamesinde bazı şüphelilerin “Başsavcı Gürlek”e ulaşmak istediği de yazıyor. Anlaşılan ulaşmışlar ve Gürlek, Özgür Özel’in Antalya’da çevirdikleri ile ilgili her şeyi biliyor… Derler ki “Evi camdan olan başkasına taş atmasın”. Bu atasözü bu sıralar Özel’in durumuna tam oturuyor.

