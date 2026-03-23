Yeni dönemde kuantum teknolojileri, yapay zekâ, otonom sistemler ve hipersonik teknolojiler gibi çığır açan alanlara güçlü destek verilecek.

YEŞİM ERASLAN- Savunma ve güvenlik alanında dışa bağımlılığı en aza indirmeyi hedefleyen Savunma Sanayi Başkanlığı, geleceğin teknolojilerine stratejik yatırımlar için start verdi. Başkanlık, 2025 yılı faaliyet raporunda savunma ve güvenlik alanında 2026 hedeflerini belirledi. Yerli teknolojiyle küresel güç olmayı hedeflerinin başına koyan başkanlık, özellikle kritik alt bileşenlerde yerli üretim kapasitesinin artırılması, planın en önemli öncelikleri arasına koydu.

Yeni dönemde kuantum teknolojileri, yapay zekâ, otonom sistemler ve hipersonik teknolojiler gibi çığır açan alanlara güçlü destek verilecek. Bu teknolojilerin hem askerî hem de sivil alanda kullanılması için AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri hız kazanacak.

Savunma sanayisinin artan nitelikli insan kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla eğitim altyapısı güçlendirilecek. Gençlerin sektöre ilgisini artırmak için teknoloji yarışmaları ve çeşitli programlar devreye alınacak.

EKOSİSTEM GÜÇLENECEK

Faaliyet raporuna göre, stratejik plan, yenilikçi girişimlerin önünü açmayı hedefliyor. Yüksek teknoloji geliştiren firmaların sayısı artırılırken, büyük savunma şirketlerinin yerli tedarik zincirlerini güçlendirmesi teşvik edilecek.

Planın ilk stratejik amacı ise Türk savunma sanayisini küresel ölçekte daha rekabetçi hale getirmek. Bu kapsamda ihracatı artıracak yeni stratejiler geliştirilecek, uluslararası iş birlikleri güçlendirilecek ve sektörün finansal yapısı desteklenecek.

İkinci stratejik amaç doğrultusunda, geleceğin teknolojilerinde yerli yetkinliklerin artırılması hedefleniyor. Maliyet etkin, sürdürülebilir ve yerli savunma sistemlerinin geliştirilmesi öncelikli olacak.

Kurumsal kapasitenin artırılmasını hedefleyen üçüncü amaç kapsamında, siber güvenlik seviyesi yükseltilecek ve dijital dönüşüm süreçleri hızlandırılacak. Yerli ve güvenilir siber çözümler geliştirilmesi planın kritik unsurları arasında yer alıyor. Savunma sanayisinde elde edilen yüksek teknoloji birikiminin sivil sektörlere aktarılması da planın önemli hedeflerinden biri. Böylece sanayileşme sürecine katkı sağlanması amaçlanıyor. Savunma Sanayii Başkanlığı, 2024 yılı itibarıyla savunma ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geleceğin teknolojilerini geliştirmek üzere 1.100’ün üzerinde proje yürütüyor.

