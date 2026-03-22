Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 2025 İdare Faaliyet Raporu sunuşunda Türkiye'nin küresel siyasetteki belirleyici rolüne dikkat çekti. AB üyeliğini stratejik hedef olarak tanımlayan Fidan, enerji güvenliği, bölgesel barış ve insani yardımlar konusundaki aktif diplomasi trafiğinin altını çizdi.

YEŞİM ERASLAN- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye’nin geçtiğimiz yıl küresel gündemdeki meseleleri yönlendiren bir aktör olarak öne çıktığını, uluslararası ortamdaki itibarını ve saygın konumunu pekiştirdiğini ifade etti.

Bakanlığının 2025 İdare Faaliyet Raporu'na sunuş yazısı kaleme alan Dışişleri Bakanı Fidan, dış politikanın her alanda stratejik ve sistematik bir yaklaşımla yürütülmesi ve kapsamlı bir envanterinin tutulması yönünde tüm birimleri etkin çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Orta Asya'dan Hazar'a, Kafkasya'dan Avrupa'ya... Ana güzergâhlarda aktif rol üstleniyoruz

Jeopolitik ve jeo-ekonomik sınamaların giderek arttığı uluslararası konjonktürde, Türkiye’nin enerji arz güvenliğinin ve ulaştırma koridorlarının istikrarının sağlanmasına yönelik adımlar attığını söyleyen Bakan Fidan, “Orta Asya’dan Hazar’a, Kafkasya’dan Avrupa’ya uzanan bütün ana güzergâhlarda aktif, belirleyici ve iş birliğini önceleyen bir rol üstlenmekteyiz. Özel önem atfettiğimiz bölgesel sahiplenme anlayışıyla bölge ülkelerini bir araya getiren Balkan Barış Platformu çerçevesinde bağlantısallık, savunma sanayii ve enerji güvenliği gibi alanlarda Balkan ülkeleriyle iş birliğimizin ilerletilmesini hedefliyoruz” dedi.

Hakan Fidan, geçtiğimiz yıl çatışmalar ve doğal afetlerden etkilenen 47 ülkeye insani yardım ulaştırıldığını söyledi.

AMAÇ BÖLGESEL BARIŞ

Dışişleri Bakanı Fidan, küresel alanda çatışmaların ve jeopolitik gerilimlerin yoğunlaştığı, belirsizliklerin arttığı, ayrıştırıcı ve dışlayıcı dış politika uygulamalarının yaygınlaştığı bir dönemde Türkiye’nin uzun erimli stratejik hedeflerini, bölgesinde barış ve güvenliğin güçlendirilmesi, refah ortamının geliştirilmesi ve küresel sistemin dönüşümünün yönlendirilmesinin oluşturduğunu belirtti.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin çıkarlarının her bölgede tahkim edilmesi, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde tesis edilmesi, bölgesel sahiplenme anlayışının öne çıkarılması için çalışıldığının altını çizen Fidan, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının durdurulması, Rusya-Ukrayna savaşında barışın tesis edilmesi için çalışıldığını ve Suriye’deki gelişmeler sonrasında bu ülkenin toprak bütünlüğünün korunmasına yönelik yeni yönetime her alanda destek sağlandığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

AB ÜYELİĞİ STRATEJİK HEDEF

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleriyle ilişkilere de dikkat çeken Fidan, Körfez ülkeleri ile stratejik iş birliğinin ileri taşındığını, Libya’nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünü koruyacak ve ülkede kalıcı istikrarın tesisine imkân sağlayacak siyasi çözümün temini yönündeki çalışmalara sunulan katkıyı hatırlattı.

Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinin, Türkiye açısından stratejik bir hedef olduğunu vurgulayan Fidan, “Gümrük Birliği’nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğunun hızlandırılması gibi AB ile ilişkilerimiz bağlamındaki önceliklerimiz temaslarımızda AB’li muhataplarımızın dikkatine getirildi. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle özellikle kritik önem kazanan Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye’nin rolünün göz ardı edilemeyeceğini de her surette vurguluyoruz” dedi.

