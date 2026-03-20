Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel kalıcı barış ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti.

Resmi temaslar çerçevesinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.

Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

BÖLGESEL İSTİKRAR MASADA

Bakan Fidan, turunun ilk ayağı olan Katar ziyareti sonrasında BAE’ye geçerek bölgesel istikrar ve iş birliği konularını ele aldı. Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen temaslar, bölgesel barış çabalarının ön plana çıkmasını sağlıyor.

