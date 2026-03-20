Anadolu Ajansı
Hakan Fidan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Birleşik Arap Emirlikleri’nde Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel barış ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ederek BAE Devlet Başkanı ile bir araya geldi.
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Körfez turu kapsamında BAE'yi ziyaret etti.
- Fidan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.
- Görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
- Türkiye, Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor.
- Temaslarda bölgesel istikrar ve iş birliği konuları ön plana çıktı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgesel kalıcı barış ve diplomatik ilişkileri güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği Körfez turu kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etti.
Resmi temaslar çerçevesinde BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya gelen Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmeler yaptı.
BÖLGESEL İSTİKRAR MASADA
Bakan Fidan, turunun ilk ayağı olan Katar ziyareti sonrasında BAE’ye geçerek bölgesel istikrar ve iş birliği konularını ele aldı. Türkiye’nin Körfez ülkeleriyle diplomatik ve ekonomik bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen temaslar, bölgesel barış çabalarının ön plana çıkmasını sağlıyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR