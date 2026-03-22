İskoçya’nın en köklü yayın organlarından The Herald, Yalova’daki Cemre Tersanesi’nden gelen müjdeyi "oyun değiştirici" bir hamle olarak dünyaya duyurdu! İskoç hükümetinin (SNP) kendi tersanelerinde tam 9 yıldır bir türlü bitiremediği dev feribot projelerinin aksine Türk mühendisleri, gemileri planlanandan tam 5 ay önce tamamladı.

İskoçya’da yıllardır süregelen ve hükümeti köşeye sıkıştıran feribot krizi, Türk tersanecilik sektörünün gövde gösterisiyle son buluyor.

Caledonian Maritime Assets Limited (CMAL) için Yalova'da inşa edilen dört dev feribotun teslimat takvimi, Türk mühendislerinin olağanüstü performansı sayesinde öne çekildi.

İskoç basını, 2027 yazına kadar sürmesi beklenen teslimatların, Şubat 2026 itibarıyla tamamlandığını ve tüm gemilerin İskoçya’da olacağını müjdeledi.

İskoçya’da hükümet krizini Türkiye çözdü! 9 yıllık utancı Türk mühendisler bitirdi

"UTANÇ VERİCİ BİR FARK": YALOVA 2,5 YILDA BİTİRDİ

İskoç Muhafazakar Parti yetkilileri ve yerel basın, Türk tersanesinin hızını "SNP hükümeti için utanç verici" olarak nitelendirmeye devam ediyor. İskoçya'daki Ferguson Marine tersanesinde inşa edilen Glen Sannox gemisi tam 7 yıl gecikmeyle ve milyonlarca sterlin ek maliyetle ancak hizmete girebilirken, kardeş gemi Glen Rosa 9 yıldır hala teslim edilemedi. Buna karşılık Yalova’daki Cemre Tersanesi, sözleşmeden sadece 2,5 yıl sonra dört gemiden üçünü suya indirerek İskoçya’nın eskimiş filosunu yenileme kapasitesini tek başına sırtladı.

İLK GEMİ "ISLE OF ISLAY" GÖREVE HAZIR

Filonun ilk üyesi olan MV Isle of Islay, yaz tarifesinin başlamasıyla birlikte Cuma günü Kintyre ile Islay hattında hizmete giriyor. Onu takip eden Loch Indaal Haziran-Temmuz aylarında, üçüncü gemi Lochmor ise Ekim-Kasım aylarında İskoç sularında olacak. Dördüncü ve son geminin ise önümüzdeki günlerde teslim edilmesiyle, CalMac ana gemi filosunun üçte biri Türk imzasıyla yenilenmiş olacak.

İSKOÇ KAMUOYU TÜRK MÜHENDİSLİĞİNE HAYRAN

CMAL CEO’su Kevin Hobbs, Cemre Tersanesi’nin başarısını "harika bir lansman" olarak nitelerken, ada halkı kapasite ve güvenilirlikteki bu devrimle rahat bir nefes aldı. CalMac sözcüsü, Türk gemilerinin hizmete girmesinin sadece rotalar için değil, tüm ağın sürdürülebilirliği için bir "dönüm noktası" olduğunu söyledi.

