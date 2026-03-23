İsrail, Lübnan’ı bölmek istiyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları devam ediyor. Savaşta dördüncü haftaya girildi. İran bütün namusuyla ve şerefiyle direnmeye çalışıyor. Elindeki güç sınırlı. Muhtemelen Çin’den aldığı kısmi destekle mücadele ediyor.

Öte yandan İsrail sistematik olarak Lübnan’a saldırıyor. Belirlediği noktaları vuruyor. İsrail ordusu dün Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki en önemli geçiş noktası olan Kasımiye Köprüsü'nü bombaladı.

Lübnan resmî ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları güneydeki Yukarı Nebatiye, Kefer Tebnit ve Nakura beldelerini hedef aldı. İsrail’e ait bir insansız hava aracı, Bint Cubeyl beldesindeki Şeyh Salah Gandur Hastanesi çevresine saldırı düzenledi. Habbuş beldesi ile Nebatiye yolu üzerindeki bir bina da roket saldırısına maruz kaldı.

ABD ve İsrail, İran’da rejimin çökmeyeceğini gördü. Belki başından beri biliyorlardı. İsrail şimdi Lübnan’ı bölmek için uğraşıyor. Sistematik olarak bombalıyor.

İran’ın gücü birçok yerde kırıldı. Yemen, Suriye, Lübnan’da ciddi güç kaybetti. İran’ın eski gücüne ulaşması bayağı zahmetli olacak. Rusya nasıl Ukrayna’da ciddi güç kaybedip Suriye’deki varlığı elinden kaydıysa, İran da aynısını yaşadı.

Hürmüz Boğazı, İran’ın büyük kozu. İran, savaşı Arap coğrafyasına yaymak istiyor. İran daha önce çok defa yazdığım gibi savaşı kazanamayacağını biliyor ama savaş yayılsın istiyor. Herkes etkilensin derdinde.

ABD ve İsrail haydutluğu ne zaman bitirecek bu da bilinmiyor. Batı ve İsrail’in hiçbir kuralı tanımadığını biliyoruz. Müslümanların da artık her şeyden ders alıp ekonomik ve askerî anlamda güçlenmesi lazım. Yoksa lafla peynir gemisi yürümüyor.

Mehmet Şimşek’in yaptıkları doğru

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in vergi konusunda tavrı yüzde yüz doğru. Türkiye’de dolaylı vergiler yüksek, doğru. Benim dediğim vergi vermeyenlerden vergi alınması.

Dün Anadolu Ajansının yazdığına göre Vergi Denetim Kurulu (VDK) yüksek gelir grubundaki mükelleflere ilişkin gözetim ve uyum programını sürdürüyor. Bu kapsamda, büyük ölçekli şirketlere ortak olan, 2025 yılında yüksek tutarlı lüks harcama yapan ancak herhangi bir gelir bildirmeyen veya bildirilen gelir harcamasıyla uyumsuz olan mükelleflere, tebligatta bulunarak onları görüşmeye çağıracak. VDK Risk Analiz Merkezince bu çerçevede belirlenen mükellef sayısı, 16 bin 300 oldu.

Şimdi düşünün adam aylık 1 milyon TL harcama yapıyor, ama ödediği vergi aylık 50 bin TL bile değil. Ancak kredi kartıyla harcaması görülüyor. Aylık 1 milyon, 2 milyon TL harcaması var. Bu kişilere nereden buldun denmesi lazım.

Vergi vermeyen kuyumcu, doktor, güzellik merkezi vb. hepsi artık eskiye göre daha iyi vergi veriyor. Hâlâ istenilen seviyede değil ama ilerleme var.

Bu durumdan şikâyet eden varsa bilin ki kayıt dışıyı onaylıyordur. Mehmet Şimşek’i bu konuda sonuna kadar desteklemek lazım.





