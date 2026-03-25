Proje büyüyor! 600 bin tarihî esere dijital kimlik
Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihî eserlerin korunması ve sahteciliğin önlenmesi hedefiyle Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle 2023’te başlattığı “Tarihî Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi” devam ediyor.
Bakanlık, envanterindeki 600 binden fazla eserin kimyasal işaretleme metoduyla teminat altına alındığını ve sahtecilikle mücadelede önemli bir eşik aşıldığını duyurdu.
- Envanterdeki 600 binden fazla eser, özel üretilen, kopyalanamayan, laboratuvar ortamında tekrar üretilemeyen ve eserlere zarar vermeyen kimyasal işaretleme metoduyla teminat altına alındı.
- Müze teşhir ve depo alanlarındaki eserlerin tamamına yakını kimliklendirildi.
- Bu uygulama ile sahtecilikle mücadelede önemli bir eşik aşıldı.
- Bakan Mehmet Nuri Ersoy, uygulamanın müzelerdeki eserlerin güvenliğini en üst seviyeye çıkardığını belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada envanterde bulunan 600 binden fazla eserin özel üretilen, kopyalanamayan, laboratuvar ortamında tekrar üretilemeyen ve eserlere zarar vermeyen kimyasal işaretleme metoduyla teminat altına alındığı ifade edildi.
Müze teşhir ve depo alanlarındaki eserlerin tamamına yakınının kimliklendirilmesiyle birlikte sahtecilikle mücadelede önemli bir eşik aşıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayla birlikte müzelerimizdeki eserlerin güvenliği en üst seviyeye çıkarılırken, sahtecilikle mücadelede de önemli bir mesafenin katedildiğini söyledi.
