Kültür ve Turizm Bakanlığının tarihî eserlerin korunması ve sahteciliğin önlenmesi hedefiyle Savunma Sanayii Başkanlığı iş birliğiyle 2023’te başlattığı “Tarihî Eserlerin Güvenliği İçin Kimliklendirme Projesi” devam ediyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada envanterde bulunan 600 binden fazla eserin özel üretilen, kopyalanamayan, laboratuvar ortamında tekrar üretilemeyen ve eserlere zarar vermeyen kimyasal işaretleme metoduyla teminat altına alındığı ifade edildi.

Müze teşhir ve depo alanlarındaki eserlerin tamamına yakınının kimliklendirilmesiyle birlikte sahtecilikle mücadelede önemli bir eşik aşıldı. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, uygulamayla birlikte müzelerimizdeki eserlerin güvenliği en üst seviyeye çıkarılırken, sahtecilikle mücadelede de önemli bir mesafenin katedildiğini söyledi.

