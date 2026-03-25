Kayseri pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu bildirdi.

"TESCİL SÜRECİNDE İTİRAZLAR OLDU"

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi. Kayseri pastırmasının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Rifat Hisarcıklıoğlu

"2 GELENEKSEL ÜRÜN ADIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"

Türkiye'de, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliği bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

İŞTE TESCİL ALAN ÜRÜNLERİMİZ

Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:

Ürün Yer Baklava Gaziantep İncir Aydın Kayısı Malatya Kestane Aydın Zeytinyağı Milas Beyazı Bayramiç Sarımsak Taşköprü Fındık (Tombul) Giresun Künefe Antakya Nar Suruç Ceviz Çağlayancerit Zeytin Gemlik Zeytinyağı Edremit Zeytin (Yağlı) Milas Domates Ayaş Tarhana Maraş Zeytin (Yeşil Çizik) Edremit Körfezi Peynir Ezine Safran Safranbolu Zeytinyağı (Memecik) Aydın Sarımsak Araban Yer Fıstığı Osmaniye Bal Bingöl Şeftali Bursa Çilek Hüyük İncir (Siyah) Bursa Pamuk Söke Mesir Macunu Manisa Menengiç Kahvesi Gaziantep Yoğurt Silifke Zeytin (Memecik) Aydın Tulum Peyniri Erzincan Çam Fıstığı Aydın Pastırma Afyon Sucuk Afyon Fıstık Ezmesi Gaziantep Zeytinyağı Mut Kavun Kırkağaç Kaytaz Böreği Hatay Lahmacun Gaziantep Pirinç İpsala Kestane Şekeri Bursa Ihlamur Balı Yenice Çörek Maraş Şalgam Adana Pastırma Kayseri

Haberle İlgili Daha Fazlası