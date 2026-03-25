Kayseri pastırmasına AB tescili! İtirazlar olsa da...
Kayseri pastırması AB'den coğrafi işaret tescili aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık" dedi.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri pastırmasının Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu bildirdi.
"TESCİL SÜRECİNDE İTİRAZLAR OLDU"
Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda konuya ilişkin bilgi verdi. Kayseri pastırmasının, AB'den coğrafi işaret tescili alan 46'ncı ürün olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Memleketim Kayseri'ye ve ülkemize hayırlı olsun. Tescil sürecinde itirazlar oldu. Uzmanlarımız ve hukukçularımız ile çok uğraştık. Sonunda Kayseri olarak hedefimize ulaştık. Yerel değerlerimize sahip çıkan Kayseri Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy'u, yönetim kurulunu, meclisini ve emeği geçen herkesi kutluyorum." ifadelerini kullandı.
"2 GELENEKSEL ÜRÜN ADIYLA İLGİLİ ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR"
Türkiye'de, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliği bulunduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti: "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 46 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor."
İŞTE TESCİL ALAN ÜRÜNLERİMİZ
Türkiye'nin AB tarafından tescillenen coğrafi işaretli ürünleri şunlar:
|Ürün
|Yer
|Baklava
|Gaziantep
|İncir
|Aydın
|Kayısı
|Malatya
|Kestane
|Aydın
|Zeytinyağı
|Milas
|Beyazı
|Bayramiç
|Sarımsak
|Taşköprü
|Fındık (Tombul)
|Giresun
|Künefe
|Antakya
|Nar
|Suruç
|Ceviz
|Çağlayancerit
|Zeytin
|Gemlik
|Zeytinyağı
|Edremit
|Zeytin (Yağlı)
|Milas
|Domates
|Ayaş
|Tarhana
|Maraş
|Zeytin (Yeşil Çizik)
|Edremit Körfezi
|Peynir
|Ezine
|Safran
|Safranbolu
|Zeytinyağı (Memecik)
|Aydın
|Sarımsak
|Araban
|Yer Fıstığı
|Osmaniye
|Bal
|Bingöl
|Şeftali
|Bursa
|Çilek
|Hüyük
|İncir (Siyah)
|Bursa
|Pamuk
|Söke
|Mesir Macunu
|Manisa
|Menengiç Kahvesi
|Gaziantep
|Yoğurt
|Silifke
|Zeytin (Memecik)
|Aydın
|Tulum Peyniri
|Erzincan
|Çam Fıstığı
|Aydın
|Pastırma
|Afyon
|Sucuk
|Afyon
|Fıstık Ezmesi
|Gaziantep
|Zeytinyağı
|Mut
|Kavun
|Kırkağaç
|Kaytaz Böreği
|Hatay
|Lahmacun
|Gaziantep
|Pirinç
|İpsala
|Kestane Şekeri
|Bursa
|Ihlamur Balı
|Yenice
|Çörek
|Maraş
|Şalgam
|Adana
|Pastırma
|Kayseri