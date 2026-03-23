Marvel Studios "Spider-Man Brand New Day" fragmanını yayınladı ancak sosyal medyada fark edilen hatalar tepkilere yol açtı. Hayranlar önceki filmlerde de yapılan benzer durumları örnek göstererek "hileli fragman" eleştirisi yaptı.

Marvel Studios tarafından yayınlanan "Spider-Man Brand New Day" (Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün) fragmanı sosyal medyada dikkat çekti.

Peter Parker rolüyle ünlü oyuncu Tom Holland ile özdeşleşen son "Örümcek Adam" evreni, yeni devam filmiyle büyük bir beklenti oluşturdu.

Fragman ilk başta hayranları heyecanlandırmış olsa da zaman içinde tespit edilen hatalar sebebiyle tepkilerin odağına yerleşti.

"Spider-Man" hayranları önceki filmleri de referans vererek fragmanların hileli olduğunu paylaştı.

Yapılan eleştirilerden dolayı 'film fragmanının inandırıcılığını kaybettiği' yorumları yapıldı.

AYNI FİLM İÇİN FARKLI FRAGMANLAR

Sony başta olmak üzere farklı hesaplarda birbirinden farklı fragman versiyonları paylaşılması eleştirilerin başında geliyor.

Peter Parker’ın bileklerindeki ağ atıcılar bir fragmanda yer alırken, başka bir fragmanda tamamen kaldırılmış olması ikinci eleştiri olarak dikkat çekiyor.

FRAGMANA ÖZEL SAHNELER KULLANMA

Daha önce "Spider-Man: Homecoming" fragmanındaki Spider-Man ve Iron Man’in birlikte uçtuğu bir sahne gösterilmişti. Hatta afiş bile basılarak yayınlanmıştı. Ancak bu sahneler filmde yer almadı.

SAHNE VE KOSTÜM FARKLILIKLARI

"Spider-Man: Far From Home" fragmanında görülen kostüm tercihleri ile filmdeki kostümler arasındaki farkların yeni filmde de olacağı bir çok kullanıcı tarafından ifade ediliyor.

KARAKTER GİZLEME (CGI İLE SİLME)

Önemli karakterlerin fragmanlarda gizlenmesi de Marvel tarafından sık kullanılan ve eleştirilen bir teknik oldu. Önceki film fragmanında bazı sahnelerde karakterlerin bariz olarak silindiği veya görünmez hale getirildiği fark edilmişti.

Yeni film fragmanında da Parker'ın üstüne saldıran adamların farklı yönlere bakması bu iddiayı güçlendiriyor.

Sahnedeki karakterlerin yöneldiği hedefin değiştirilmiş gibi gösterilmesi, sahnelerin farklı bağlamda sunacak şekilde yeniden kurgulanması gibi daha başka pek çok sebeple "Örümcek Adam" fragmanına eleştiriler yöneltiliyor.

Film ile fragman arasında ne gibi farklar olduğu vizyon tarihi olan 31 Temmuz 2026 sonrası ortaya çıkacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası