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Kapadokya’da dikkat çeken kare! Emine Erdoğan çömlekle yoğurt mayaladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kapadokya’da dikkat çeken kare! Emine Erdoğan çömlekle yoğurt mayaladı
Yaşam Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında geldiği Kapadokya’da geleneksel yöntemle çömlekte yoğurt mayaladı. Yoğurdun mayalanma sürecini yakından takip eden Erdoğan, yöresel lezzetin tadına da baktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türk Mutfağı Haftası kapsamında "Anadoludakiler Kapadokya Pazarı"nın açılış programı için geldiği Nevşehir'de Güray Müzesi'ni ziyaret etti.

Burada yazar Süleyman Dilsiz ile Kapadokya'ya özgü çömleğe yoğurt mayalayan Emine Erdoğan, aynı yöntemle daha önce mayalanan yoğurdun da tadına baktı.

Yoğurdun mayalanma sürecine dair Dilsiz'den bilgi alan Emine Erdoğan, yoğurdun tadını beğendiğini ifade etti.

EMİNE ERDOĞAN'A İKİ BAKAN EŞLİK ETTİ

Emine Erdoğan, yazar Dilsiz'in Kültür ve Turizm Bakanlığı himayelerinde yayınlanan "Yoğurt Uygarlığı" kitabının tanıtımına da katıldı.

Emine Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Nevşehir Valisi Ali Fidan eşlik etti.

Emine Erdoğan, daha sonra Türk Mutfağı Haftası kapsamında Nevşehir'e davet edilen konuklarla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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