Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kars'ta dolmuş şoförü canını dişine taktı! Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kars'ta dolmuş şoförü canını dişine taktı! Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kars'ta dolmuş şoförü Mahir Ada, kullandığı araçta fenalaşan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan Özyağ, burada tedavi altına alındı.

Kars'ta dolmuş şoförü rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirip hastaneye yetiştirdi. Kars'ta dolmuş şoförü, seyir halindeyken rahatsızlanan yolcuyu güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı. Çarşı-Halitpaşa-Harakani Devlet Hastanesi güzergahında çalışan Mahir Ada'nın kullandığı dolmuşa 60 yaşındaki Beyler Özyağ, Faikbey Caddesi'nde bindi. Özyağ araca bindikten kısa bir süre sonra fenalaşmaya başladı.

Kars'ta dolmuş şoförü canını dişine taktı! Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 1. ResimYolcuların şoförü uyarması üzerine Ada, güzergahını değiştirerek en kısa yoldan Özyağ'ı Harakani Devlet Hastanesi acil sevisine getirdi. Yolcuların yardımıyla hastaneye kaldırılan Özyağ, burada tedavi altına alındı.

Kars'ta dolmuş şoförü canını dişine taktı! Fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - 2. Resim
Şoför Ada, "Normal servisime çıktım, kendi güzergahımda geliyordum bir anda arka tarafta panikleme oldu. Döndüm bir yolcu kalp krizi mi nöbet mi geçiriyordu bilmiyorum. Ben de hemen dörtlüleri yakıp güzergahımı değiştirerek kestirme yoldan hastayı hastaneye ulaştırmaya çalıştım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kazada yüzünün yarısını kaybetmişti! 3D yazıcıyla yeniden yapıldıErden Timur'dan 'bahis skandalı' açıklaması: Bu süreci biz başlattık!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kilo ile almak neredeyse imkansız! 'Kırmızı altının' sadece 1 gramı 500 lira - Yaşam'Kırmızı altının' sadece 1 gramı 500 liraUydu görüntüleri ortaya çıktı, çekilmesi 30 yılı buldu! Erçek Gölü'nde endişelendiren manzara - YaşamUydu görüntüleri ortaya çıktı, çekilmesi 30 yılı buldu!Gören bir daha gelmek istiyor! Eşsiz manzara 43 kilometre sürüyor, Karadeniz'de daha uzunu yok - YaşamEşsiz manzara 43 kilometre sürüyorDoğada kendiliğinden yetişiyor! 'Şifa deposu' tezgahlarda yerini aldı: Kilosu 100 TL - YaşamBir kentin gözdesi! 100 TL'den tezgahlarda yerini aldıİstanbul Finans Merkezi’ne yıldırım düştü - Yaşamİstanbul Finans Merkezi’ne yıldırım düştüBrezilya'da yetişiyor, Erzincan'da tespihe dönüşüyor! 100 bin lirayı bulan var... - YaşamDünyanın öbür ucundan Erzincan'a ulaşıyor! 100 bin TL...
Sonraki Haber Yükleniyor...