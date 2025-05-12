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Kemaliye'de görsel şölen: Görenler hemen telefonuna sarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde yağmurdan sonra ortaya çıkan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Muhteşem görüntü ilçe sakinleri tarafından görüntülendi.

Erzincan Kemaliye'de yağmur sonrası açan güneşle birlikte gökkuşağı oluştu. Bir ucu Kemaliye'ye, diğer ucu ilçe merkezine doğru uzanan gökkuşağının oluşturduğu renk cümbüşü ilçe sakinleri tarafından kayıt altına alındı.

Kemaliye'de görsel şölen: Görenleri hayran bıraktı - 1. Resim

Kemaliye'de seyrine doyumsuz bir manzara sunan gökkuşağı, yağmur bulutlarının dağılmasıyla birlikte kayboldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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