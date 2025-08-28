Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlarda

Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri

“Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü Projesi” çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen gençlere, birlik beraberlik ruhu aşılanıyor.  

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün Uluslararası Gençlik Programları çerçevesinde Afyonkarahisar Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenen “Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü Projesi” başladı. Proje çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) 50 genç Afyonkarahisar’a geldi.

Faaliyet, KKTC ve Afyonkarahisar gençleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi, kardeşlik, dayanışma ve dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor. Beş gün sürecek program boyunca gerçekleştirilecek kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle gençlerin ortak tarihî ve kültürel değerler üzerinden kaynaşması hedefleniyor.

Bu süreçte Afyonkarahisarlı50 genç de KKTC’den gelen akranlarına eşlik edecek; böylece karşılıklı tanışma ve kaynaşma fırsatı doğacak.

Yetkililer,  bağımsızlık ruhunu ve birlik–beraberlik anlayışını genç nesillere aktarmayı amaçlan bu projeyle iki coğrafya arasında güçlü bir kültürel köprünün kurulacağını, gelecek yıllarda yürütülecek diplomatik ilişkilerde bu buluşmaların gençlere yeni ilhamlar sunacağını ifade etti.

GENÇLER: ÇOK HEYECANLIYIZ

Programa katılan gençler de Türkiye’yi çok sevdiklerini, ancak ayrıntılı tanıma ve gezme fırsatı bulamadıklarını, bu proje sayesinde yeni birikimler kazanacak olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. KKTC’li gençler ayrıca Afyonkarahisar’ın proje kapsamında seçilmesinin kendilerini ayrıca memnun ettiğini vurgulayarak “Bu tarih ve kültür şehrine ilk defa geliyoruz. Kültürel zenginliklerini tanıyacak ve tarihî yerlerini gezecek olmaktan dolayı çok heyecanlıyız” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs'tan Afyonkarahisar'a kardeşlik köprüsü: 50 genç tarihî alanlarda - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

