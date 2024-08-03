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Konya'da bir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan paniğe neden oldu!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Konya&#039;da bir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan paniğe neden oldu!

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Konya’nın Kulu ilçesinde bir vatandaşın evinin balkonunda ortaya çıkan hayvan, paniğe neden oldu. Evlerinin balkonunda oturan kişiler oyuncak zannettikleri şeyin kurtçuk olduğunu öğrenince çok şaşırdılar. Gördükleri hayvanı araştırınca "Fil Şahin Güvesi" larvası olduğu ortaya çıktı.

Konya’nın Kulu İlçesine bağlı Dipdede Mahallesi’nde ikamet eden İbrahim Albayrak, müstakil evlerinin balkonunda ailesiyle oturduğu esnada gördükleri kurtçuğu oyuncak zannettiler.

İyice inceledikleri kurtçuğun canlı olduğunu görünce şaşırarak araştırmaya başladılar. Aile fertleri, bu tırtılın Türkiye’de eşine az rastlanan "Fil Şahin Güvesi" larvası olduğunu öğrendi.

Konya'da bir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan panik oluşturdu! - 1. Resim

"DOĞAYA BIRAKTIK"

İbrahim Albayrak, hayatında ilk defa böyle bir canlıya denk geldiklerini belirterek, "Ailece balkonda oturduğumuz sırada balkona tırmanan ve yapısı çok farklı olan bir canlı gördük. Aslında ilk görüşte oyuncak sandık. Ancak yakından baktığımızda hareketlenince farklı geldi. Daha sonra fotoğraflayıp internet üzerinden yaptığımız araştırma sonrasında bu kurtçuğun fil şahin güvesi olduğu bilgisine ulaştık. Bu yaşıma kadar ilk defa bu büyükte böyle bir canlıya rastlıyoruz. Daha sonra kurtçuğu balkondan alarak doğaya bıraktık" dedi.

Konya'da bir evin balkonunda ortaya çıkan hayvan panik oluşturdu! - 2. Resim

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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