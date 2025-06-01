Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Köpek otelinde yüzde 100 doluluk: Fiyatlar dudak uçuklattı

Köpek otelinde yüzde 100 doluluk: Fiyatlar dudak uçuklattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye'deki tatil bölgelerini tercih edenlerin "can dostlarını" emanet ettiği İzmir'deki köpek oteli, yurt dışından gelen turistlerden de ilgi görüyor. Günlük otel fiyatlarının 6 metrekarelik küçük odalar için 1100 lira, 8 metrekarelik büyük odalar için 1400 lira ve 10 metrekarelik suit odalar için de 2 bin 400 lira olduğu işletmede köpeklerini bırakan vatandaşlar, cep telefonlarından tesislerde kalan hayvanlarını izleyebiliyor.

İzmir Güzelbahçe'de 18 yıldır hizmet veren köpek oteli, tatile giden ve evcil hayvanlarını bırakacak yerleri olmayan kişilerin rezervasyonlarıyla doldu.

Her bir köpek için 6, 8 ve 10 metrekarelik 24 bungalov tarzında odaların bulunduğu otelde eğitim, kuaför ve veteriner hizmeti de veriliyor.

Hayvanlarının nasıl bakıldığını takip etmek isteyenler için kameralı "suit oda"ların da yer aldığı otelde, köpeklerin son durumlarını içeren videolar WhatsApp üzerinden sahiplerine gönderiliyor. Köpeklerin otelde kalabilmesi için kayıt sırasında aşılarının tam olduğunu gösteren karnelerin bildirilmesi zorunluluğu bulunuyor.

BAYRAMDA YÜZDE 100 DOLULUK

İşletme sahibi Bahadır Karabulut, Kurban Bayramı dolayısıyla talebe yetişemediklerini belirtti. İlgiden memnun olduklarını dile getiren Karabulut, "Bayramdan yaklaşık bir ay öncesinden yüzde 100 doluluk oranına ulaşıyoruz çünkü düzenli olarak her sene getiren müşterilerimiz var. Tatil yöresinde olduğumuz için 30 gün öncesinden dolduk. Geçen bayram da 30 gün öncesinden dolmuştuk." diye konuştu.

Karabulut, köpek sahiplerinin tercih edeceği şehirdeki köpek otellerinin durumuna göre tatillerini planladığını söyledi.

Köpek oteline yurt dışından da taleplerin olduğuna dikkati çeken Karabulut, şöyle konuştu:

"Türkiye tatil cenneti olduğu için birçok ülkeden başvuran var. Katar, İran gibi ülkelerden bize başvurular var. İnsanlar köpekleriyle beraber gelmek istemediği için birkaç gün öncesinden köpekleri bize kargo yapabiliyor. Biz gidip köpeklerini alabiliyoruz. Yerli turistimiz, Avrupa'da yaşayan Türkler de var. Onlar da artık köpekleriyle geliyor."

KÜÇÜK ODALARIN FİYATLARI 1100 LİRA

Karabulut, günlük otel fiyatlarının 6 metrekarelik küçük odalar için 1100 lira, 8 metrekarelik büyük odalar için 1400 lira ve 10 metrekarelik suit odalar için de 2 bin 400 lira olduğunu sözlerine ekledi.

Ali Salcan, 7 yaşındaki köpeğini 6 yıldır köpek oteline bıraktığını belirterek, verilen hizmetten memnun olduğunu söyledi. Bayram tatilinde yurt dışına çıkmaya karar verdiklerini anlatan Salcan, "Gönül rahatlığıyla buraya getiriyoruz. Gerçekten kamera sistemi olduğundan dolayı, devamlı ulaşabileceğimiz, akıllı cep telefonumuza bakarak zaten izleyebileceğimiz bir durumda." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olayBayramda köprü ve otoyollar ücretsiz! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dördüncüde başardı! Elektrik direklerine broşür asıldı... Bir kenti güldüren olay - YaşamDördüncüde başardı! Direklere broşür asıldıKurban Bayramı tatili yaklaşıyor: Peki, seyahatlerde hijyen ne kadar ön planda? - YaşamKurban Bayramı tatili yaklaşıyor: Peki, seyahatlerde hijyen ne kadar ön planda?10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yedi! Yarım altını kaptı - Yaşam10 dakikada 2 kilo 592 gram kiraz yedi! Yarım altını kaptıKent şaşkın! Uzun yıllar sonra ilk kez flamingo görüldü - YaşamKent şaşkın! Uzun yıllar sonra ilk kez flamingo görüldüİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı - Yaşamİstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı3 ton tütün 180 bin sahte sigara ele geçirildi! Kuşadası'nda büyük operasyon - Yaşam3 ton tütün 180 bin sahte sigara ele geçirildi!
Sonraki Haber Yükleniyor...