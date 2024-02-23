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    Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının bacağı yarıldı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Köpeklerin saldırısına uğrayan kadının bacağı yarıldı
    Hatay, Köpek, Saldırı, Haber

    Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Hatay’ın Samandağ ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kadın, bacağından yaralandı.

    Olay, yaklaşık 10 gün önce Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde meydana geldi. Mahallede yaşayan Bedia Sural, işinden çıktıktan sonra evine giderken köpeklerin saldırısına uğradı. 

    BACAĞI İLTİHAPLANDI

    Saldırı sonrasında bacağında yarık oluşan kadın, hastanede tedavi edildi ve ayağına dikiş atıldı. Ayağından yaralanan kadın, bölgede oluşan iltihaplanma sonrası ayağa kalkamaz oldu. Mağdur kadının tek isteğiyse sokak köpeklerine bir çözüm bulunması.

    10 GÜNDÜR İŞE GİDEMİYOR

    Ayağında oluşan iltihaplanma nedeniyle işine gidemediğini ifade eden Bedia Sural, "Ben işe giderken köpek saldırısına uğradım, 10 gün önce. Şu anda ayağım iltihaplandı. Şu an işime gidemiyorum, çok mağdur duruma düştüm. Lütfen köpeklere bir çare bulunsun ve toplansın" dedi.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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