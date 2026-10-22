Kastamonu'da etkili olan yağışların ardından ormanlarda yaşanan kanlıca mantarı bereketi, pazarlardaki fiyatları sert düşürdü. Artan rekolteyle kilogram fiyatı 400 liradan 50 liraya kadar gerileyen mantarlar, bölge halkı için hem geçim kaynağı hem de kışlık gıda oldu. Ormanlara akın eden vatandaşlar, topladıkları ürünleri satarak ya da kışlık hazırlıklarda kullanarak değerlendiriyor.

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Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışların ardından ormanlarda "kanlıca" mantarı bolluğu yaşanmaya başladı. Ellerindeki kovalarla ormanların yolunu tutan vatandaşlar, kilolarca mantarla dönüyor. Mantarlarla, çeşitli yemek ve börek yapılırken, bazı vatandaşlar ise ürünü pazarcı esnafına satıyor.

KİLOSU 50 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ

Yaşanan bolluk sebebiyle "kanlıca" mantarının kilogram fiyatı 400 liradan 50 liraya kadar düştü. Kovalarını mantarla dolduran vatandaşlar, bir yandan kışlık hazırlıklarını yaparken diğer yandan aileleriyle birlikte doğada vakit geçirerek stres atıyor.

Kovasını alan ormana akın etti! Kilosu 50 liradan kapış kapış gidiyor

"3 SAATTE 4-5 KOVA TOPLADIK"

Ormanlık alanda mantar toplayan Ferdane İkizoğlu, "Mantar toplamaya geldik. Yarısını turşu yapacağız, yarısını gözleme yapacağız, ekmeğini yapacağız. Oğlumla, eşimle geldim. 3-4 saatten beri arıyoruz. 4-5 kova bulduk." dedi.

Kovasını alan ormana akın etti! Kilosu 50 liradan kapış kapış gidiyor

"KASTAMONU'DA EN ZEVKLİ İŞ MANTAR TOPLAMAK"

Haydar İkizoğlu ise eşi ve oğluyla birlikte mantar toplamaya geldiklerini ifade ederek, "Biz bu mantarlarla turşu ve mantar ekmeği yapacağız. Birazını da eşe, dosta dağıtacağız. 4-5 koca kanlıca mantarı ve ağaç mantarı topladık. Bunları akşam güzelce temizleyeceğiz, sonra yiyeceğiz. Her çalının dibinde oluyor. Ararken diken batıyor. Kastamonu'da en zevkli iş mantar toplamak. Her sene toplarız." diye konuştu.

Kovasını alan ormana akın etti! Kilosu 50 liradan kapış kapış gidiyor

"KIŞIN TORUNLARIMA BÖREK YAPACAĞIM"

Semt pazarından mantar satın alan Fadime Uzun da "Mantar aldım. Kanlıca mantarı 400 liraya satıldığı için pahalı, onu alamadım. Severek yiyoruz. Kış boyunca bunları dolaba koyacağım. Dolaba koyduktan sonra kışın börek yapıp yedireceğim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Kastamonu Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: İHLAS HABER AJANSIKastamonu

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