Kurban Pazarı'nda dev rekabet! Şampiyon ve İmparator'un fiyatı duyanları şoka soktu

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala İstanbul'un en büyük tosunları görücüye çıktı. 1 ton 300 kiloluk Şampiyon ile aynı çadırdaki 1 ton 250 kiloluk 'İmparator' isimli tosunlar hem görüntüleriyle hem de fiyatlarıyla pazarın yıldızı oldu.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala İstanbul'da kurban pazarları hareketlendi. Sultanbeyli Kurban Pazarı’nda, Erzurum’dan getirilen ve 1 ton 300 kilo ağırlığındaki 'Şampiyon' ile aynı çadırda bulunan 1 ton 250 kiloluk 'İmparator' lakaplı tosun, pazarın en ağır sıkletleri olarak görücüye çıktı.

Besicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan bu iki kurbanlık, vatandaşların da ilgi odağı oldu. Devasa cüsseleriyle dikkat çeken hayvanlar, hem görüntüleriyle hem de fiyatlarıyla pazarın yıldızı haline geldi.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK KURBANI"

Erzurumlu besici Menzeher Karaduman, 101 numaralı padokta satışa sunduğu kurbanlıklarla ilgili olarak, "Erzurum’dan geldik. İstanbul’un en büyük hayvanını getirdim yine. Her sene getiriyorum, bu sene de şampiyon bizde. 1 ton 300 kilo geliyor" dedi.

ŞAMPİYON'UN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Karaduman, ‘Şampiyon’un fiyatını 410 bin TL olarak belirlerken, çadırda 600 kilodan başlayıp 1 ton 300 kiloya kadar çeşitli ağırlıklarda hayvanların bulunduğunu söyledi. Hayvanların 3 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu belirten Karaduman, "Satışlar yeni başladı. Asıl hareket Cuma-Cumartesi başlar. Bu şampiyon, bu da imparator. Hepsi kendi yetiştirdiğimiz hayvanlar" diye konuştu.

Karaduman, kurban pazarlarının müdavimlerinden Efe isimli bir gencin her yıl en büyük hayvanı aldığını söyleyerek, "Bu sene de ‘abi şampiyonu ben alacağım’ dedi. Nasip, bekliyoruz" şeklinde konuştu.