Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Lezzeti tescillendi! Odun ateşinde pişiyor, bir yiyen bir daha istiyor

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    İzmir’in Beydağ ilçesine özgü kahvaltılık bir çörek olan ‘simit dürüm’ hem tadı hem de görüntüsüyle ağız sulandırıyor. Tereyağlı lavaşın içine, odun ateşinde pişen açmanın konulup sarılmasıyla yapılan coğrafi işaretli bu lezzet, tulum peyniri ve çayla servis ediliyor.

    Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Türkiye'nin farklı yemek kültürüyle öne çıkan kentlerinden İzmir'de, Beydağ ilçesine özgü bir tür çörek olan coğrafi işaretli ‘simit dürüm’, kahvaltı sofralarını süslüyor.

    KAHVALTILARIN VAZGEÇİLMEZİ

    İzmir il merkezine 142 kilometre uzaklıkta bulunan Beydağ, özellikle kestane üretimiyle ön plana çıkıyor. Şirin ilçeye has ürünlerin tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların devam ettiği Beydağ'da, geçen yıl coğrafi işaretle tescillenen simit dürüm, kahvaltıların vazgeçilmezleri arasında.

    Tereyağlı lavaşın içine odun ateşinde pişen açmanın konulup sarılmasıyla yapılan simit dürüm, tulum peyniri ve çayla servis ediliyor.

    Lezzeti tescillendi! Odun ateşinde pişiyor, bir yiyen bir daha istiyor

    YAZIN DAHA ÇOK TALEP GÖRÜYOR

    Ata mesleği fırıncılığı ve simit dürüm yapımını sürdüren Abdülkadir Güzel, odun ateşinin simit dürümün lezzetine lezzet kattığını söyledi.

    Lavaşın kaliteli un ve yağdan yapıldığını anlatan Güzel, "Simit dürüm, özellikle bayramlarda buranın olmazsa olmazı. Bayramın birinci günü 3-4 bin, diğer günlerde 200-300 tane çıkarıyoruz. Yazın turizm döneminde daha çok rağbet görüyor" dedi.

    Lezzeti tescillendi! Odun ateşinde pişiyor, bir yiyen bir daha istiyor

    İlçede bu lezzeti düzenli olarak çıkaran tek fırın olduklarını belirten Güzel, coğrafi işaretin ürünün tanınırlığını artırdığını vurguladı.

    Esnaf Seda Kayalar da asırlık geçmişiyle simit dürümün Beydağ'a has bir ürün olduğunu ve kahvaltılarda sıklıkla tercih ettiğini dile getirdi.

    Lezzeti tescillendi! Odun ateşinde pişiyor, bir yiyen bir daha istiyor

    İlçede özellikle bayramlarda neredeyse herkesin bu lezzetle kahvaltı yaptığını aktaran Kayalar, herkesi hem Beydağ'ı görmeye hem de simit dürümü tatmaya davet etti.
    Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, ilçeyi İzmir'in "saklı cenneti" olarak tanımladıklarını söyledi.

    Lezzeti tescillendi! Odun ateşinde pişiyor, bir yiyen bir daha istiyor

    Yörenin güzelliklerini ortaya çıkarmak için de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Yılmazlar, simit dürümün coğrafi işaret alma sürecinin de bu çalışmaların parçası olduğunu kaydetti.

    Düzenleyen:  - Yaşam
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmirKahvaltıYemek
    Haberler > Yaşam > Lezzeti tescillendi! Odun ateşinde pişiyor, bir yiyen bir daha istiyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    'Ebrar mezarlığı'ndan kurtarılmıştı, Ayşe Sudem 9 ay sonra ilk adımlarını attı - Yaşam'Ebrar mezarlığı'ndan kurtarılmıştı, Ayşe Sudem 9 ay sonra ilk adımlarını attıPlastik atık yığınları görenleri ürkütüyor - YaşamPlastik atık yığınları görenleri ürkütüyorTürkiye'nin en zeki şehri belli oldu, o il IQ testinde hepsini solladı - YaşamTürkiye'nin en zeki şehri belli oldu, o il IQ testinde hepsini solladıBöbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktı - YaşamBöbrek taşı tedavisi için bıçak altına yattı, ameliyathaneden kolları ve bacakları kesilmiş halde çıktıEngelli arkadaşının otomobilini çalıp kayıplara karıştı! - YaşamEngelli arkadaşının otomobilini çalıp kayıplara karıştı!Eksi 33 derece Türkiye'nin en yüksek dağına tırmandılar, yüzleri buz tuttu - YaşamEksi 33 derece Türkiye'nin en yüksek dağına tırmandılar, yüzleri buz tuttuTürkiye’nin yüzünü güldüren adam adaylığını açıkladı, 'Problemleri zavadanak çözeceğim' - YaşamTürkiye’nin yüzünü güldüren adam adaylığını açıkladı, 'Problemleri zavadanak çözeceğim'Elektrik direğine çıkan kişi akıma kapıldı, korku dolu anlar anbean kaydedildi - YaşamElektrik direğine çıkan kişi akıma kapıldı, korku dolu anlar anbean kaydedildiTEM Gaziosmanpaşa'da ‘makas’ dehşeti! Hem sürücülerin hem de kendi canını hiçe saydı - YaşamTEM Gaziosmanpaşa'da ‘makas’ dehşeti! Hem sürücülerin hem de kendi canını hiçe saydıVatandaş ihbar etti, ekipler olay yerine geldi! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı - YaşamVatandaş ihbar etti, ekipler olay yerine geldi! Ali Kırca'nın teknesi batmaktan son anda kurtarıldı
    Sonraki Haber Yükleniyor...