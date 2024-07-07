Lüks arabalarıyla yolu kapatıp halay çektiler! Diğer sürücüler çileden çıktı

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 2 ayrı düğün konvoyundaki kişiler yol keserek halay çekti. Sürücülerin çileden çıktığı anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Yaz aylarının gelmesi ile beraber ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da düğün merasimleri hız kazandı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yol kesen düğün konvoyundakiler, araçlardan inerek yol ortasında halay çekti. Çileden çıkan sürücüler ise kornayla ikaz etse de sonuç bir sonuç alamadılar.

Bir diğer düğün konvoyundakiler ise ilçenin Mudanya Bulvarı üzerinde lüks otomobiller ile yol kesti. 3 şeritli yol konvoy yüzünden bir süreliğine tek şeritten ilerledi. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.