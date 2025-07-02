Mardin'de ortaya çıktı, eşi benzeri yok! 200 bin yıllık sır çözülüyor mu?

Mardin'de heyecan veren bir keşif gerçekleşti. Uluköy Mağarası’nda yapılan kazılarda, Paleolitik döneme ait nadir arkeolojik buluntular ortaya çıkarıldı. Orta Paleolitik katmanlarda bulunan bu obsidyen aletler, Anadolu’daki ticaretin 160 bin ila 200 bin yıl öncesine kadar uzanabileceğini gösteriyor.

Türkiye’nin güneydoğusundaki Mardin ilinde yer alan Uluköy Mağarası’nda yapılan kazılarda, Paleolitik döneme ait nadir arkeolojik buluntular ortaya çıkarıldı. Yetkililer, söz konusu bulguların, Kuzey Mezopotamya’daki bilinen en eski insan faaliyetlerine dair kanıtları sunduğunu açıkladı.

EN ESKİ TİCARET AĞI OLABİLİR

Kazılarda obsidyen (volkanik cam) aletler, hayvan kalıntıları ve taş silahlar bulundu. Elde edilen bulgular, “Uygarlığın Beşiği” olarak anılan bölgede tarih öncesi hayat ve ticaret ağları hakkında yeni bilgiler sunuyor.

Kazı çalışmalarına bilimsel danışmanlık yapan ve Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Ergül Kodaş, obsidyen aletlerin Orta Paleolitik dönemin erken evrelerine ait katmanlarda bulunduğunu ve bu durumun, Anadolu’da tarih öncesi ticaretin zaman çizelgesine dair önceki varsayımları değiştirdiğini söyledi.

200 BİN YILLIK SIR AÇIĞA MI ÇIKIYOR?

“Daha önce obsidyenin sadece Geç Paleolitik dönemde ticari bir malzeme olarak kullanıldığına inanıyorduk,” diyen Kodaş, yaptığı açıklamada, “Oysa erken Orta Paleolitik katmanlarda bulunan bu obsidyen aletler, Anadolu’daki ticaretin 160 bin ila 200 bin yıl öncesine kadar uzanabileceğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Uluköy Mağarası’ndaki kazı, Kuzey Mezopotamya’da yapılan ilk ve tek Paleolitik mağara kazısı olma özelliği taşıyor. Araştırmacılara göre mağara, yaklaşık 300 bin ila 400 bin yıl boyunca en az dört farklı insan türü tarafından kullanılmış: Homo erectus, arkaik Homo sapiens, Neandertaller ve modern insanlar.

4 İNSAN TÜRÜNÜN İZLERİ

“Bu alan hem nadir hem de oldukça önemli,” diyen Kodaş, “Çünkü Afrika’dan çıkan erken insan göç yolları üzerinde yer alıyor. Bu da buradaki bulguların insanlık tarihine dair anlayışımızı kökten değiştirme potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

Mağarada bulunan hayvan kalıntıları da bölgenin eski fauna çeşitliliği ve iklim koşulları hakkında önemli veriler sunuyor. Eserler şu anda Mardin Müzesi’ne bağlı koruma laboratuvarında analiz edilip korunuyor.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, kazıların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirterek, çalışmalardan çok daha önemli sonuçlar alınabileceğini ifade etti.

“Burası yaklaşık 400 bin ila 450 bin yıl öncesine tarihleniyor ve Mezopotamya’da eşi benzeri yok” diyen Gök, “Çalışmalar ilerledikçe daha da değerli buluntulara ulaşmayı umuyoruz. Hayat bu topraklarda başladı ve burada açığa çıkarılan tarih katmanları geçmişe önemli bir ışık tutacak” dedi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Gürs Vadisi’nde yer alan mağara, 23 metre uzunluğunda ve 16 metre derinliğinde. Üç yıl önce bir yüzey araştırması sırasında keşfedilen alan, Mardin Müzesi Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen kurtarma kazılarıyla üçüncü sezonunu sürdürüyor.