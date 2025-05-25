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'Mattia Ahmet Minguzzi Yarışları' nefes kesti! Gençler onun adını yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Pendik Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları’na Mattia Ahmet Minguzzi’nin adı verildi. Minikler ve gençlerin kıyasıya mücadele ettiği yarışlarda renkli görüntüler oluşurken, etkinlikte tüm katılımcılara madalya ve hediyeler verildi.

Bu yıl altıncısı düzenlenen ‘Pendik Kaykay, Paten, Scooter Yarışları’na Kadıköy'de vahşice katledilen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin adı verildi.

Minguzzi adının yaşatıldığı etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

Çamlık Mahallesi’nde gerçekleştirilen yarışlarda minikler 700 metrelik, büyükler ise 1700 metrelik parkurda kıyasıya mücadele etti.

'Mattia Ahmet Minguzzi Yarışları' nefes kesti! Gençler onun adını yaşattı - 1. Resim

"AHMET MİNGUZZİ KARDEŞİMİZ ADINA BİR SPOR SALONU AÇMIŞTIK"

Yarışların startını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin verdi. Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda dereceye giren katılımcılara hediye çekleri, tüm sporculara ise özel tasarım tişört ve hatıra madalyaları takdim edildi.

Aileler ve katılımcılar için heyecan dolu anlara sahne olan etkinlikte konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin şunları söyledi:

"’Kaykay, Paten, Scooter Yarışları’mız artık geleneksel hale geldi. Bu yıl anlamlı bir isimle bu etkinliği yapıyoruz. Yakın zamanda hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi kardeşimiz adına bir spor salonu açmıştık. Bugün de kaykay festivalimizi Ahmet Minguzzi anısına gerçekleştiriyoruz. Onun da çok sevdiği kaykay spor alanını Pendik Koru’da yeni bir alan yaparak yaşatmaya devam edeceğiz. Onun ismini yaşatmak bizim için önemli" diye konuştu.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise, "Spor Kompleksi’nin açılışının ardından böyle bir etkinlik düzenlediler. İyi ki varlar" diyerek teşekkür etti.

'Mattia Ahmet Minguzzi Yarışları' nefes kesti! Gençler onun adını yaşattı - 2. Resim

'Mattia Ahmet Minguzzi Yarışları' nefes kesti! Gençler onun adını yaşattı - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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